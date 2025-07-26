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Англия
26 июля 2025, 19:24 | Обновлено 26 июля 2025, 19:41
3505
9

У ПСЖ и Борнмута возникли разногласия по поводу Забарного из-за Динамо

«Вишни» стоят на своем – цена 70 миллионов евро

26 июля 2025, 19:24 | Обновлено 26 июля 2025, 19:41
3505
9
У ПСЖ и Борнмута возникли разногласия по поводу Забарного из-за Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Украинцем активно интересуется «ПСЖ» – между обоими клубами продолжаются переговоры. Сам Забарный уже согласился на переход. Но «Борнмут» требует 70 миллионов евро, частично для компенсации процента продажи, который принадлежит «Динамо» (25%). Парижане не готовы платить 70 млн.

Сейчас сделка на сумму около 65 миллионов евро плюс бонусы остается возможной. Клубы пытаются договориться.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 9
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Burevestnik
якщо куплять за 65, то ДК за відсотками отримає ще 16,25.
додати за трансфер в Борнмут 22,7 , то виходить 38,95 лям.
ще якісь кошти можуть капнути за бонуси.
 Це просто дивно: в січні 2023р. купили травмованого 20-ти річного гравця,
як це Борнмут вгадав...
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+2
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didora
Хочеться продати і аби грошей хапонути. Ну хіба 65 млн. це мало??? А пізніше може і цього не матимуть. Ніхто ж не знає як доля повернеться.
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+1
Lulinnha
В Борнмуте понимают что те деньги что получит ДК. Уйдут в казино... 
Шучу конечно.
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-1
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