У ПСЖ и Борнмута возникли разногласия по поводу Забарного из-за Динамо

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Украинцем активно интересуется «ПСЖ» – между обоими клубами продолжаются переговоры. Сам Забарный уже согласился на переход. Но «Борнмут» требует 70 миллионов евро, частично для компенсации процента продажи, который принадлежит «Динамо» (25%). Парижане не готовы платить 70 млн.

Сейчас сделка на сумму около 65 миллионов евро плюс бонусы остается возможной. Клубы пытаются договориться.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.