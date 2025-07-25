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  4. Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
Лига конференций
25 июля 2025, 20:58 | Обновлено 25 июля 2025, 21:10
3301
20

Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»

Филиппов попробовал объяснить поражение Полесья

25 июля 2025, 20:58 | Обновлено 25 июля 2025, 21:10
3301
20
Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
ФК Полесье. Александр Филиппов

Полесье в первом матче квалификации Лиги конференций неожиданно проиграло команде Санта-Колома из Андорры со счетом 1:2.

Форвард житомирской команды Александр Филиппов объяснил фиаско в игре еврокубка.

«Чем удивил соперник? Вы знаете, наши эксперты там говорят «Андорра, Андорра», а там много игроков с хорошей школой и они чуть лучше сыграны сейчас, а мы только начинаем путь с новым тренером».

«У нас было много ошибок, но нам еще нужно время», – сказал Филиппов.

Ответная игра пройдет через неделю.

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Санта-Колома Полесье Житомир Александр Филиппов Лига конференций
Иван Зинченко Источник: FootballHub
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Комментарии 20
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Serggio007
Та да.. Андорра ж гегемони ногам'яча!!! Обісрались, житомиряни.. І що тут вже оправдуватись.
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+14
василь бруховський
А ви ушльопки з якою школою?
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+13
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Vovan78
І не соромно свого рота відкривати? Ви граєте в професійний футбол не перший рік. Ви вже пройшли підготовчий табір перед початком євросезону. Чим ви займались на зборах? В карти грали і в басейнах плавали? Якщо вже андорцям програвати, то навіщо взагалі виходити на поле? Краще б вибачились за ту ганьбу, а не оправдовувались.
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+12
Dfs2262ar
Клоун! Закрыл бы поддувало, и молчал бы! Стыд и срам вообще!!! Они на заводах работают, а потом вечером в футбол играют! А с вас, оленей, пылинки сдуваюТ!!!!
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+12
Dfs2262ar
Гравець Полісся: «Наші експерти кажуть Андорра, Андорра, а там...»
А там....працівники заводів із Андорри!
Ответить
+7
Dumont
Шановний, Ви даним інтервʼю буквально же “стріляєте собі в ногу”, показуючи власну неспроможність. Соромно. З усією повагою до андоррського клубу, але вони дещо більше за любителів, а ви ж не просто професіонали, а «3-тя сила» нашого чемпіонату.
Є,над чим задуматись. 
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Lulinnha
А если была бы игра против ПСЖ ??? 
То что 15:0 или 20:0 ??? 
М-да... А ведь Ротань говорил что под ЛЧ готовят проект. 
🙄
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+6
Показать Скрыть 3 ответа
dudigo78
Там бюджет всієї команди трохи більший, ніж річна зарплата Гуцуляка. Ви , я так бачу, вирішили їх розорити, бо ще один для них єврокубковий виїзд в наступному раунді і гроші на сезон закінчаться
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+4
GloryUkraine
Добре, що якогось гранда що Гібралтару не попали, бо то взагалі звірі.😂
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+4
putin khuylo stop the war
Стадо баранов, не выходите на второй матч вообще. Позорище просто
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+3
AK.228
Ну понятно 
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+2
Boodya
Досвіду не вистачило?😂😂 Чи школа не та в Полісся??
Просто і чесно кажи "нам всеодно на це все, бабло лутається - на полі бігається"
Це в пинципі всіх українських футболістів стосується
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+2
A55555009
На банку
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+2
vasyl k
Навіщо було тоді виходити в єврокубки, якщо не зіграні. Ганьба.
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+1
ZANREGENT1993
Да должны проходить. 
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-1
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