Лига конференций25 июля 2025, 20:58 | Обновлено 25 июля 2025, 21:10
3301
20
Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
Филиппов попробовал объяснить поражение Полесья
25 июля 2025, 20:58 | Обновлено 25 июля 2025, 21:10
3301
20
Полесье в первом матче квалификации Лиги конференций неожиданно проиграло команде Санта-Колома из Андорры со счетом 1:2.
Форвард житомирской команды Александр Филиппов объяснил фиаско в игре еврокубка.
«Чем удивил соперник? Вы знаете, наши эксперты там говорят «Андорра, Андорра», а там много игроков с хорошей школой и они чуть лучше сыграны сейчас, а мы только начинаем путь с новым тренером».
«У нас было много ошибок, но нам еще нужно время», – сказал Филиппов.
Ответная игра пройдет через неделю.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 июля 2025, 06:23 5
Горняки получили гандикап в два мяча перед повторной игрой
Бокс | 25 июля 2025, 06:20 1
Александр – о Марко Хуке
Бокс | 25.07.2025, 04:59
Футбол | 25.07.2025, 21:26
Футбол | 25.07.2025, 18:19
Популярные новости
25.07.2025, 00:20 6
24.07.2025, 07:44 8
24.07.2025, 07:43 15
24.07.2025, 08:02 13
25.07.2025, 10:32 3
24.07.2025, 00:32
24.07.2025, 10:55 1
24.07.2025, 08:32 17
А там....працівники заводів із Андорри!
Є,над чим задуматись.
То что 15:0 или 20:0 ???
М-да... А ведь Ротань говорил что под ЛЧ готовят проект.
🙄
Просто і чесно кажи "нам всеодно на це все, бабло лутається - на полі бігається"
Це в пинципі всіх українських футболістів стосується