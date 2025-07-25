Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»

Полесье в первом матче квалификации Лиги конференций неожиданно проиграло команде Санта-Колома из Андорры со счетом 1:2.

Форвард житомирской команды Александр Филиппов объяснил фиаско в игре еврокубка.

«Чем удивил соперник? Вы знаете, наши эксперты там говорят «Андорра, Андорра», а там много игроков с хорошей школой и они чуть лучше сыграны сейчас, а мы только начинаем путь с новым тренером».

«У нас было много ошибок, но нам еще нужно время», – сказал Филиппов.

Ответная игра пройдет через неделю.