ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон продлил контракт с 19-летним талантом

Клуб Роберто Де Дзерби «Брайтон» официально сообщил о продлении контракта с Эваном Фергюсоном. Новое соглашение с 19-летним ирландским форвардом рассчитано до лета 2029 года.

Предыдущий контракт игрока действовал до 2028 года, но по новому соглашению он получил значительное повышение зарплаты. В «Брайтоне» надеются, что это позволит сохранить молодого таланта, которым интересуются топ-клубы, включая «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету Фергюсона 5 голов в 11 матчах АПЛ. Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

