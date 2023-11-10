ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон продлил контракт с 19-летним талантом
Эван Фергюсон останется в клубе до 2029 года
Клуб Роберто Де Дзерби «Брайтон» официально сообщил о продлении контракта с Эваном Фергюсоном. Новое соглашение с 19-летним ирландским форвардом рассчитано до лета 2029 года.
Предыдущий контракт игрока действовал до 2028 года, но по новому соглашению он получил значительное повышение зарплаты. В «Брайтоне» надеются, что это позволит сохранить молодого таланта, которым интересуются топ-клубы, включая «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне на счету Фергюсона 5 голов в 11 матчах АПЛ. Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.
Sit back, relax and enjoy the best of Evan! 🍿🔥 pic.twitter.com/ag9XvC6UvW— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 10, 2023
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