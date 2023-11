ВИДЕО. Игроки ПСЖ поздравляют Заира-Эмери с вызовом в сборную Франции

Сегодня главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил список игроков команды, которые вызваны на ноябрьские матчи отбора на Евро-2024 против Гибралтара и Греции (18 и 21 ноября соответственно).

Как и ожидалось, в состав вошел 17-летний полузащитник «ПСЖ» Варрен Заир-Эмери. В случае, если он выйдет на поле в одном из этих матчей, он станет самым молодым дебютантом сборной Франции со времен Эдуардо Камавинги.

В сети появилось видео, на котором партнеры Заира-Эмери во главе с Килианом Мбаппе и Ашрафом Хакими поздравляют 17-летнего хавбека с дебютном:

Warren Zaïre-Emery, called up by France at just 17… and PSG players celebrate with him 🇫🇷



In case he plays some minutes, he’ll become the 𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠𝐞𝐬𝐭 player ever to debut with France after Camavinga. pic.twitter.com/tyKa8JVm4O