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  4. ВИДЕО. Игроки ПСЖ поздравляют Заира-Эмери с вызовом в сборную Франции
Франция
09 ноября 2023, 19:45 |
351
2

ВИДЕО. Игроки ПСЖ поздравляют Заира-Эмери с вызовом в сборную Франции

Хавбек может дебютировать за национальную команду в 17 лет

09 ноября 2023, 19:45 |
351
2
ВИДЕО. Игроки ПСЖ поздравляют Заира-Эмери с вызовом в сборную Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Варрен Заир-Эмери

Сегодня главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил список игроков команды, которые вызваны на ноябрьские матчи отбора на Евро-2024 против Гибралтара и Греции (18 и 21 ноября соответственно).

Как и ожидалось, в состав вошел 17-летний полузащитник «ПСЖ» Варрен Заир-Эмери. В случае, если он выйдет на поле в одном из этих матчей, он станет самым молодым дебютантом сборной Франции со времен Эдуардо Камавинги.

В сети появилось видео, на котором партнеры Заира-Эмери во главе с Килианом Мбаппе и Ашрафом Хакими поздравляют 17-летнего хавбека с дебютном:

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Варрен Заир-Эмери ПСЖ видео сборная Франции по футболу
Источник Фабрицио Романо
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