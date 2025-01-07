Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб могут ждать серьезные санкции. ПСЖ до сих пор имеет долг перед Мбаппе
Франция
07 января 2025, 14:28 | Обновлено 07 января 2025, 14:32
251
0

Клуб могут ждать серьезные санкции. ПСЖ до сих пор имеет долг перед Мбаппе

Французский клуб должен рассчитаться с футболистом до 15 января

07 января 2025, 14:28 | Обновлено 07 января 2025, 14:32
251
0
Клуб могут ждать серьезные санкции. ПСЖ до сих пор имеет долг перед Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine

Профессиональная футбольная лига Франции обязала «ПСЖ» выплатить форварду мадридского «Реала» Килиану Мбаппе задолженность в размере 55 миллионов евро. В эту сумму входят заработная плата и бонусы по контракту, который завершился у Мбаппе летом 2024 года.

Как сообщает L’Equipe, юристы Мбаппе уже подали иск в высшую апелляционную комиссию Федерации футбола Франции, которая в ближайшее время должна назначить слушания. Кроме того, «ПСЖ» может столкнуться с санкциями от УЕФА из-за возможного нарушения регламента «О лицензировании клубов и финансовой стабильности».

Согласно регламенту, клубы-участники еврокубков не должны иметь задолженностей перед сотрудниками по состоянию на 15 июля, 15 октября и 15 января. В случае выявления нарушений клуб может быть исключен из розыгрышей еврокубков или недопущен к участию в следующих сезонах.

Представители Килиана Мбаппе сообщили, что рассчитывают на справедливое решение от УЕФА, которое будет принято в соответствии с действующим регламентом.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» хочет избавиться от своего игрока.

По теме:
Жена Лунина откровенно призналась, хотят ли они с Андреем еще детей
Барселона хочет подписать звездного испанца Он выиграл 3 ЛЧ с Реалом
Одно из открытий сезона. Реал и Ман Сити нацелились на трансфер таланта
чемпионат Франции по футболу ПСЖ Килиан Мбаппе Реал Мадрид долги УЕФА
Олександр Сільченко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Вообще не в кайф». Лидер Динамо сделал откровенное заявление на сборах
Футбол | 07 января 2025, 11:47 10
«Вообще не в кайф». Лидер Динамо сделал откровенное заявление на сборах
«Вообще не в кайф». Лидер Динамо сделал откровенное заявление на сборах

Денис Попов заявил, что им не в кайф бегать без мячей

Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
Футбол | 06 января 2025, 15:57 1
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб

Дани Ольмо разъярен из-за отсутствия прозрачности со стороны руководства клуба

Аукцион в соцсетях. Клуб Первой лиги составил список игроков для трансферов
Футбол | 07.01.2025, 13:13
Аукцион в соцсетях. Клуб Первой лиги составил список игроков для трансферов
Аукцион в соцсетях. Клуб Первой лиги составил список игроков для трансферов
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Футбол | 06.01.2025, 22:58
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
Бокс | 06.01.2025, 21:28
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
06.01.2025, 15:42 2
Футбол
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
07.01.2025, 07:50
Бокс
Дебют в хоккейной элите: «беглецы», победа над США и лучший вратарь
Дебют в хоккейной элите: «беглецы», победа над США и лучший вратарь
05.01.2025, 08:20 6
Хоккей
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
06.01.2025, 09:05 13
Бокс
Легендарная американская рок-группа выступит на финале Лиги чемпионов
Легендарная американская рок-группа выступит на финале Лиги чемпионов
05.01.2025, 15:54 15
Футбол
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
05.01.2025, 16:10
Бокс
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
06.01.2025, 03:03
Футбол
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
05.01.2025, 12:12 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем