Клуб могут ждать серьезные санкции. ПСЖ до сих пор имеет долг перед Мбаппе

Профессиональная футбольная лига Франции обязала «ПСЖ» выплатить форварду мадридского «Реала» Килиану Мбаппе задолженность в размере 55 миллионов евро. В эту сумму входят заработная плата и бонусы по контракту, который завершился у Мбаппе летом 2024 года.

Как сообщает L’Equipe, юристы Мбаппе уже подали иск в высшую апелляционную комиссию Федерации футбола Франции, которая в ближайшее время должна назначить слушания. Кроме того, «ПСЖ» может столкнуться с санкциями от УЕФА из-за возможного нарушения регламента «О лицензировании клубов и финансовой стабильности».

Согласно регламенту, клубы-участники еврокубков не должны иметь задолженностей перед сотрудниками по состоянию на 15 июля, 15 октября и 15 января. В случае выявления нарушений клуб может быть исключен из розыгрышей еврокубков или недопущен к участию в следующих сезонах.

Представители Килиана Мбаппе сообщили, что рассчитывают на справедливое решение от УЕФА, которое будет принято в соответствии с действующим регламентом.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» хочет избавиться от своего игрока.