17-летний полузащитник ПСЖ получит вызов во взрослую сборную Франции

Ожидается, что талантливый полузащитник «Пари Сен-Жермен» Варрен Заир-Эмери получит вызов во взрослую сборную Франции, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

17-летний футболист является основным игроком Франции U-21, но до сих пор не был заигран за главную команду страны. Дидье Дешам ценит прогресс юноши, поэтому планирует дать ему шанс дебютировать во взрослой сборной Франции уже в ноябре.

В этом сезоне Варрен Заир-Эмери провел 13 матчей за «ПСЖ», отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Он дебютировал за основную команду еще в прошлой кампании, но игроком стартового состава стал только под руководством Луиса Энрике.

🌟🇫🇷 Warren Zaïre-Emery, expected to be called up by Didier Deschamps for France national team this month.



Plan clear as he’s performing at top, top level. https://t.co/AdbPQghk5W