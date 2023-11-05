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  4. 17-летний полузащитник ПСЖ получит вызов во взрослую сборную Франции
Франция
05 ноября 2023, 13:53 | Обновлено 05 ноября 2023, 13:54
602
1

17-летний полузащитник ПСЖ получит вызов во взрослую сборную Франции

Варрен Заир-Эмери поразил Дидье Дешама

05 ноября 2023, 13:53 | Обновлено 05 ноября 2023, 13:54
602
1
17-летний полузащитник ПСЖ получит вызов во взрослую сборную Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Варрен Заир-Эмери

Ожидается, что талантливый полузащитник «Пари Сен-Жермен» Варрен Заир-Эмери получит вызов во взрослую сборную Франции, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

17-летний футболист является основным игроком Франции U-21, но до сих пор не был заигран за главную команду страны. Дидье Дешам ценит прогресс юноши, поэтому планирует дать ему шанс дебютировать во взрослой сборной Франции уже в ноябре.

В этом сезоне Варрен Заир-Эмери провел 13 матчей за «ПСЖ», отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Он дебютировал за основную команду еще в прошлой кампании, но игроком стартового состава стал только под руководством Луиса Энрике.

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Варрен Заир-Эмери Дидье Дешам сборная Франции по футболу ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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AndiM
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