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  4. Барселона хочет подписать звездного испанца Он выиграл 3 ЛЧ с Реалом
Испания
07 января 2025, 15:13 |
592
0

Барселона хочет подписать звездного испанца Он выиграл 3 ЛЧ с Реалом

Марко Асенсио может покинуть «ПСЖ»

07 января 2025, 15:13 |
592
0
Барселона хочет подписать звездного испанца Он выиграл 3 ЛЧ с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

Каталонская «Барселона» хочет подписать испанского вингера французского «Пари Сен-Жермен» Марко Асенсио, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, 28-летний футболист на данный момент не счастлив в своем нынешнем клубе и считает, что получает незаслуженно мало игровой практики.

Отмечается, что «сине-гранатовые» могут арендовать бывшего игрока мадридского «Реала», если им так и не удастся зарегистрировать Дани Ольмо.

В сезоне 2024/25 Марко Асенсио провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трехкратного победителя Лиги чемпионов в 20 миллионов евро.

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Марко Асенсио Дани Ольмо Барселона ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Реал Мадрид аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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