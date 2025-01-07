Барселона хочет подписать звездного испанца Он выиграл 3 ЛЧ с Реалом

Каталонская «Барселона» хочет подписать испанского вингера французского «Пари Сен-Жермен» Марко Асенсио, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, 28-летний футболист на данный момент не счастлив в своем нынешнем клубе и считает, что получает незаслуженно мало игровой практики.

Отмечается, что «сине-гранатовые» могут арендовать бывшего игрока мадридского «Реала», если им так и не удастся зарегистрировать Дани Ольмо.

В сезоне 2024/25 Марко Асенсио провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трехкратного победителя Лиги чемпионов в 20 миллионов евро.