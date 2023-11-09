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Италия
09 ноября 2023, 16:22 | Обновлено 09 ноября 2023, 16:23
239
0

Златан Ибрагимович готов вернуться в Милан

Легендарный нападающий получит должность в руководстве клуба

09 ноября 2023, 16:22 | Обновлено 09 ноября 2023, 16:23
239
0
Златан Ибрагимович готов вернуться в Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович и Стефано Пиоли

Экс-нападающий сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович готов вернуться в «Милан», сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

42-летнему шведу предложили работу в руководстве клуба. После переговоров, продолжавшихся в течение нескольких дней, Златан выразил готовность занять должность в менеджменте команды. Сейчас стороны принимают последние детали. Источник отмечает, что переговоры очень близки к своему логическому завершению.

Златан Ибрагимович до завершения карьеры летом 2023 года много лет отдал «Милану». Швед выступал за «россонери» в 2010-2012 и 2020-2023 годах. На счету Ибрагимовича 163 матча за основную команду, в которых он отметился 93 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Также в 2022 году с «Миланом» Златан выиграл чемпионат Италии.

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Милан Серия A Златан Ибрагимович Николо Скира чемпионат Италии по футболу
Источник Николо Скира
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