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  4. Два топ-клуба Италии интересуются центральным защитником Борнмута
Италия
02 ноября 2023, 17:01 |
885
0

Два топ-клуба Италии интересуются центральным защитником Борнмута

Ллойд Келли может перейти в «Милан» или «Ювентус»

02 ноября 2023, 17:01 |
885
0
Два топ-клуба Италии интересуются центральным защитником Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Ллойд Келли

Английский центральный защитник «Борнмута» Ллойд Келли привлек к себе внимание итальянских грандов: «Милана» и «Ювентуса», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клуб из Милана уже работает над тем, чтобы подписать 25-летнего футболиста. «Ювентус» пока только узнал о возможных условиях перехода. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Контракт Ллойда с «Борнмутом» действует до лета 2024 года, и сейчас все выглядит так, что соглашение не будет продлено.

В этом сезоне Ллойд Келли сыграл лишь 7 матчей за «Борнмут», не отметившись ни одним результативным действием. Он по неизвестным причинам несколько раз не попадал в заявку команды на матчи.

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Борнмут Милан Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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