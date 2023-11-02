Два топ-клуба Италии интересуются центральным защитником Борнмута
Ллойд Келли может перейти в «Милан» или «Ювентус»
Английский центральный защитник «Борнмута» Ллойд Келли привлек к себе внимание итальянских грандов: «Милана» и «Ювентуса», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Клуб из Милана уже работает над тем, чтобы подписать 25-летнего футболиста. «Ювентус» пока только узнал о возможных условиях перехода. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Контракт Ллойда с «Борнмутом» действует до лета 2024 года, и сейчас все выглядит так, что соглашение не будет продлено.
В этом сезоне Ллойд Келли сыграл лишь 7 матчей за «Борнмут», не отметившись ни одним результативным действием. Он по неизвестным причинам несколько раз не попадал в заявку команды на матчи.
🔴🏴 AC Milan are working on deal to sign Lloyd Kelly in January, considered interesting centre back for present and future.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 2, 2023
Understand Juventus are also interested and informed on conditions of the deal.
Kelly, out of contract in 2024 — NO option for #AFCB to extend his deal. pic.twitter.com/wzrrh40zvN
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