Два топ-клуба Италии интересуются центральным защитником Борнмута

Английский центральный защитник «Борнмута» Ллойд Келли привлек к себе внимание итальянских грандов: «Милана» и «Ювентуса», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клуб из Милана уже работает над тем, чтобы подписать 25-летнего футболиста. «Ювентус» пока только узнал о возможных условиях перехода. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Контракт Ллойда с «Борнмутом» действует до лета 2024 года, и сейчас все выглядит так, что соглашение не будет продлено.

В этом сезоне Ллойд Келли сыграл лишь 7 матчей за «Борнмут», не отметившись ни одним результативным действием. Он по неизвестным причинам несколько раз не попадал в заявку команды на матчи.