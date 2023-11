«Он станет величайшим». Как Роналдиньо помогал Месси делать первые шаги

Летом 2006 года «Барселона» совершала предсезонное турне по Америке.

Роналдиньо, на тот момент действующий обладатель Золотого мяча, только что приведший «Барсу» к титулам Лиги чемпионов и Ла Лиги под руководством Франка Райкаарда, отправился навестить старого друга и взял с собой нового знакомого.

«Рональдиньо, который был моим хорошим другом, сказал: «Я познакомлю тебя с игроком, который станет величайшим игроком всех времен», – вспоминал спустя годы Коби Брайант.

«Я ответил: «Что? Ты лучший». Но он сказал: «Нет, нет. Вот этот парень будет лучшим». И этим парнем оказался Лионель Месси».

