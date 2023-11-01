«Он станет величайшим». Как Роналдиньо помогал Месси делать первые шаги

Летом 2006 года «Барселона» совершала предсезонное турне по Америке.

Роналдиньо, на тот момент действующий обладатель Золотого мяча, только что приведший «Барсу» к титулам Лиги чемпионов и Ла Лиги под руководством Франка Райкаарда, отправился навестить старого друга и взял с собой нового знакомого.

«Рональдиньо, который был моим хорошим другом, сказал: «Я познакомлю тебя с игроком, который станет величайшим игроком всех времен», – вспоминал спустя годы Коби Брайант.

«Я ответил: «Что? Ты лучший». Но он сказал: «Нет, нет. Вот этот парень будет лучшим». И этим парнем оказался Лионель Месси».

Ronaldhino had told Kobe that the 17-year old Lionel Messi was "going to be the greatest of all time"

pic.twitter.com/TcoNYR40L9 — KF (@klutchfamilia) December 18, 2022

Месси уже около года был игроком основы «Барсы» и только что вернулся с чемпионата мира, где играл в сборной Аргентины. Но ему только исполнилось 19 лет, и, хотя большинство людей были уверены, что парень хорош, мало кто знал, насколько.

А вот Роналдиньо, похоже, был в этом уверен.

«Я, Деко и вся команда следили за Лео еще с молодежной команды, ходили смотреть его игры», – рассказывает Роналдиньо в интервью The Athletic. «Мы уже тогда предполагали, что он будет лучшим».

И как же он был прав: в понедельник вечером Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Можно с уверенностью утверждать, что их отношения стали важным фактором, повлиявшим на успех Месси. Отчасти дружба, отчасти братство, отчасти наставничество – все это сыграло гораздо более важную роль, чем, возможно, многие думают.

В народе бытует мнение, что Роналдиньо был продан «Барселоной», когда Пеп Гвардиола стал ее тренером в 2008 году, потому что считал, что он плохо влияет на Месси.

В какой-то степени это действительно так, но более широкая мотивация ухода Роналдиньо заключалась в его влиянии на раздевалку в целом. К тому времени, по общему мнению, профессионализм бразильца практически сошел на нет: его трудовая этика упала, он не тренировался должным образом, что, конечно, было характерно для нескольких игроков в конце срока пребывания в команде Райкаарда. Его ночные прогулки стали более частыми и начали негативно сказываться на его игре. Бразильский полузащитник Эдмилсон примерно в это время говорил, что в раздевалке «Барсы» есть «черные овцы».



Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо, Месси и Это'О

Когда Гвардиола стал тренером «Барсы», он решил, что Роналдиньо, Деко и Самюэль Это'О должны уйти. Первые двое ушли в «Милан» и «Челси» соответственно, а Это'О остался на год, после чего перешел в миланский «Интер». «Настало время для «перезапуска» этой раздевалки», – заявил Гвардиола в первый день своего руководства.

В своей книге «Barca: The Making Of The Greatest Team In The World» Грэм Хантер пишет: «(Барселона) видела, что молодому, впечатлительному Лео Месси придется быть абсолютно сверхчеловеком, чтобы не сбиться с пути этих старших игроков, которых он не только боготворил, но и которые относились к нему как к родному».

Роналдиньо, в свою очередь, отвергает мысль о том, что он мог бы сбить с пути молодого Месси. «Это бессмысленно», – сказал он, отвечая на вопрос The Athletic.

И даже если это правда, это не должно затмевать той ключевой роли, которую сыграл Роналдиньо в начале карьеры Месси, помог ему пройти путь от пульсирующего потенциала до полностью сформировавшегося гения, и той трогательной дружбы, которая сложилась между ними.

Месси было 16 лет, но он выглядел еще моложе, когда его привели на тренировку в первую команду, и все, кто приехали посмотреть на вундеркинда, оказались весьма точными. «Он был инопланетянином», – сказал в интервью Sport французский нападающий Людовик Жюли. «Он убил нас всех».



Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Гвардиола

«Когда я увидел Роналдиньо, я подумал, что это лучший футболист, которого я когда-либо видел», – сказал Хенрик Ларссон в документальном фильме BBC о Месси, который вышел в эфир незадолго до чемпионата мира 2022 года. «До того самого дня».

Поначалу Райкаард осторожничал с Месси, но впоследствии старшие игроки и тренеры убедили его в необходимости перевода Месси в первую команду на более постоянной основе. Он дебютировал в матче против «Эспаньола» в октябре 2004 года в возрасте 17 лет.

Но если с ногами у него было все в порядке, то с остальным – не очень. Те, кто был в то время в «Барсе», вспоминают о Месси две вещи: он был несомненно одаренным и невероятно тихим, вплоть до немоты.

Роналдиньо понимал обе эти особенности. Он постарался подойти к Месси, чтобы тот почувствовал себя как дома и не был напуган окружающими его звездами. Он позаботился о том, чтобы Месси занял место рядом с ним в раздевалке. Он приглашал Месси сесть за «бразильский стол» во время ужина, шутя, что он единственный аргентинец, которому они разрешают есть вместе с ними.

«Мой дебют был примерно в том же возрасте, и я прекрасно знаю, как трудно пробиться в раздевалку, полную взрослых, будучи талантливым ребенком», – сказал Роналдиньо в интервью Hunter. «Поэтому, чтобы снять с него напряжение, я отношусь к нему как к младшему брату, и мы стараемся шутить с ним, чтобы все было как можно более естественно. Я просто проявляю дружбу».



Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Роналдиньо

Отчасти он делал это потому, что знал, насколько Месси уже хорош – и каким станет. Он также знал, как тяжело быть Особенным, творческим гигантом, на которого равняются все остальные игроки команды. Гений признает гения.

«В то время Роналдиньо был главным человеком в раздевалке», – говорит Ларссон. «Лео увидел, что нужно делать, чтобы быть главным».

Но Рональдиньо не считает, что такое отношение к нему характерно только для талантов из других стран: он также отвел Макси Лопеса в сторону, когда тот только пришел в клуб. Он сказал: «Что бы тебе ни понадобилось, я всегда готов помочь», – рассказал Лопес в интервью BBC. «Точно так же он поступил и с Лео. Они были суперзвездами, но они были такими скромными. С Лео он понимал, что тот станет одним из лучших в истории. Он был рядом с ним каждый момент».

Не то чтобы он обращался за особо заумными советами. «Лео не нуждается в комментариях, – говорит Роналдиньо, – поэтому единственный совет, который я ему дал: играй с радостью и свободой. Просто играй с мячом у своих ног, остальное придет само собой».

Месси взял этот совет на вооружение, сказав «Hunter»: «Я стараюсь копировать некоторые вещи, которые делает Роналдиньо, но в основном я просто стараюсь играть в удовольствие. Посмотрите, как он всегда улыбается – это то, что чувствую я. Для меня игра в футбол всегда означала радость и счастье, и именно поэтому я занимаюсь им».

В течение сезона 2004/2005 Райкаард постепенно вводил Месси в состав первой команды. Его первый выход в основе состоялся в матче Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера», а в чемпионате он ограничился лишь несколькими кратковременными выходами на замену, в том числе из-за травм.

Последний из них состоялся 1 мая на «Камп Ноу» в матче против «Альбасете». Месси заменил Это'О на 88-й минуте, и Роналдиньо, казалось, все оставшееся время игры пытался помочь молодому игроку забить гол.

И ему это почти удалось уже через несколько секунд после выхода Месси на поле. Перед самым окончанием 90-й минуты Роналдиньо отдает мяч на ход Месси, который перебрасывает вратаря, и каталонская публика приходит в ярость. Но их празднования прерывает флажок судьи. Роналдиньо улыбается и качает головой. Судя по повтору, Месси, в худшем случае, был на одном уровне. Но это было очень близко.

«Это заставило меня действовать», – сказал Месси много лет спустя. Вскоре после этого Деко разыгрывает мяч в левом канале, Месси контролирует его головой, толкается с защитником, а затем отдает короткий пас Роналдиньо, который повторяет черпаковую передачу, сделанную несколькими мгновениями ранее. Месси принимает мяч, но останавливается и дает ему отскочить, а затем мягко, мягко, мягко поднимает его над вратарем Раулем Вальбуэна. На этот раз флажок судьи остается внизу.

Месси убегает праздновать, но затем оборачивается и ищет своего наставника. Роналдиньо подбегает к нему, и Месси запрыгивает ему на спину – это не совсем передача факела, но старший как будто демонстрировал собравшейся толпе своего будущего преемника.

«Когда я вспоминаю этот момент, он становится особенным, – говорит сейчас Роналдиньо, – потому что именно с этого момента началась его карьера. Возможность участвовать в начале его истории – это прекрасно. Это было очень естественно, и меня переполняла радость, когда я видел, как молодой человек, мой друг, добился успеха, забив свой первый гол».

«И, к моему счастью и удаче, голевой пас был мой. Меня переполняет счастье осознавать, что его первый гол пришел с моих ног. Это воспоминание мы никогда не забудем».

К этому моменту их отношения стали очень близкими. Они были друзьями, но в то же время в них чувствовалось братство: старший показывал молодому львенку, как устроен мир. В этом был и наставнический аспект, который никто другой не смог бы реализовать: человеку с талантом Месси нужен был кто-то, кто знал бы, что такое быть лучшим в мире, быть тем, на кого смотрят все – товарищи по команде, соперники, СМИ, болельщики.



Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Роналдиньо

Чаще всего Роналдиньо, отвечая на вопросы The Athletic, употребляет слово «естественный». Несмотря на то, что для дружбы этих двух людей было много логических и практических причин, она не была вынужденной: не было такого, что кто-то тихо переговорил с Роналдиньо и сказал: «Присмотри за этим парнем, он будет особенным». Это просто произошло.

И это при том, что оба они, мягко говоря, довольно разные личности. Свободолюбивый, общительный, иногда хаотичный, про которого сказать «он любил погулять» будет настолько же скромно, как «его первое касание было приличным». И тихий, сдержанный, даже интровертивный семьянин, который в первые годы не был замкнутым человеком и, конечно же, не раз сопровождал Роналдиньо на прогулках по городу, но со своей женой Антонелой он живет с 21 года, а отцом впервые стал в 25 лет. По его собственному признанию, повседневная жизнь Месси вне футбола относительно рутинна, даже скучна.

«Футбол может дать нам это», – говорит Роналдиньо, отвечая на вопрос о различии характеров. «Мы так много времени проводили вместе, путешествуя и играя, что стали одной семьей, так как всегда были вместе, смеялись и радовались. Он сидел рядом со мной в раздевалке. Лео всегда был более сдержанным, но мы хорошо ладим, и по сей день, когда нам удается увидеть друг друга, это приносит радость».

Стал бы Месси величайшим игроком мира без направляющей руки Роналдиньо? Возможно. Потребовалось бы нечто поразительное, чтобы остановить такого гения.

Но очевидно, что это были одни из самых важных, формирующих отношений в раннем возрасте Месси. К моменту ухода Роналдиньо «Барселона» уже была командой Месси. Мальчик стал мужчиной, и в этом отношении работа Роналдиньо была закончена.

«Очень приятно видеть, как друзья достигают своей мечты», – говорит Рональдиньо. «Это делает меня по-настоящему счастливым».

Ник Миллер, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух