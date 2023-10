РБ Лейпциг потерял лидера команды до конца года

Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Испании Дани Ольмо не сыграет до конца календарного 2023 года из-за травмы. Клуб сообщил о том, что у него растяжение связок акромиоклавикулярного сустава.

У 25-летнего испанца были подозрения на перелом ключицы. Несмотря на то, что перелома удалось избежать, травма все равно довольно серьезная.

Ольмо получил травму в матче с «Кельном» (победа 6:0) 28 октября. Испанец вышел на замену на 63-й минуте, но уже на 70-й был вынужден покинуть поле.

В нынешнем сезоне на счету Ольмо 6 голов и 1 ассист в 7 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах.

Our number 7️⃣ suffered an acromioclavicular joint separation in yesterday’s 6-0 win against Köln. Medical examinations late on Saturday evening and on Sunday revealed that Olmo has suffered no fractures.



The Spaniard will be out of action for RBL for several weeks. Get well… pic.twitter.com/OHinRcAOJ4