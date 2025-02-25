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Италия
25 февраля 2025, 14:35 |
935
0

В Италии сообщили, когда ждать возвращения Довбика на футбольное поле

Украинский форвард пропустил два матча из-за повреждения

25 февраля 2025, 14:35 |
935
0
В Италии сообщили, когда ждать возвращения Довбика на футбольное поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард Артем Довбик продолжает восстанавливаться после повреждения колена, из-за чего в последних матчах не выходил на футбольное поле.

Сообщается, что 25 февраля Клаудио Раньери соберет всех доступных подопечных на тренировочной базе для занятий. Футболисты, которые сыграли больше всех в последнем матче, проведут восстановительные процедуры и будут работать в спортзале. Все остальные игроки будут полноценно заниматься на поле.

Артем Довбик присоединится к основной обойме в течении ближайших дней. Ожидается, что украинец попадет в заявку команды на матч 27-го тура Серии А, однако шанс на попадание в стартовый состав невысок.

2 марта подопечные Клаудио Раньери сыграют на домашнем стадионе против «Комо». «Рома» занимает девятое место в чемпионате, набрав 40 баллов.

Довбик в текущем сезоне провел 33 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. В последнем поединке римский клуб одержал разгромную победу со счетом 4:0.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Клаудио Раньери травма колена травма
Николай Титюк Источник: il Romanista
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