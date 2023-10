Суперкамбек с 2:5 и баранка! Свентек закрыла Вондроушову на WTA Finals

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) успешно стартовала на Итоговом турнире 2023, который проводится в Канкуне (Мексика).

В 1-м туре группы «Четумаль» полька обыграла Маркету Вондроушову (Чехия, WTA 6) в двух сетах за 1 час и 40 минут.

WTA Finals 2023. Хард

Группа Четумаль. 1-й тур

Ига Свентек (Польша) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 7:6 (7:3), 6:0

В первой партии Ига уступала 2:5 с двумя брейками, но сумела перевести игру на тай-брейк, а вскоре и закрыть Маркету с баранкой во 2-й партии.

Это была 4-я встреча теннисисток. Свентек выиграла все 4 очных поединка.

В группе Четумаль Ига и Маркета играют в одной группе с Коко Гофф и Онс Жабер.

Finishing strong 💪@iga_swiatek moves past Vondrousova and through her first match in the Chetumal Group!#WTAFinals pic.twitter.com/BFdJFfdd2R