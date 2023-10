Стала известна первая финалистка малого Итогового турнира WTA 2023

Состоялся первый полуфинальный матч малого Итогового турнира в Чжухае.

Беатрис Хаддад Майя из Бразилии в двух сетах переиграла Дарью Касаткину.

WTA Elite Trophy. 1/2 финала

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Дарья Касаткина – 6:4, 6:1

Хаддад Майя в финале сразится против победительницы матча между китаянками Чжу Линь и Чжэн Циньвэнь. Титульный матч состоится в воскресенье.

Бразильская теннисистка, вместе с Вероникой Кудерметовой, сыграет в Чжухае также в парном финале.

Отметим, что Касаткина завершила год без выигранных турниров.

FINALS… but make it two! 🤩



After a 🔥 run in doubles, Beatriz Haddad Maia becomes the first finalist in Zhuhai! 🙏🏻#ShineInZhuhai #WTAEliteTrophy pic.twitter.com/kaB9CQyUjv