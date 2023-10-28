Стала известна первая финалистка малого Итогового турнира WTA 2023
Беатрис Хаддад Майя обыграла в полуфинале Дарью Касаткину
Состоялся первый полуфинальный матч малого Итогового турнира в Чжухае.
Беатрис Хаддад Майя из Бразилии в двух сетах переиграла Дарью Касаткину.
WTA Elite Trophy. 1/2 финала
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Дарья Касаткина – 6:4, 6:1
Хаддад Майя в финале сразится против победительницы матча между китаянками Чжу Линь и Чжэн Циньвэнь. Титульный матч состоится в воскресенье.
Бразильская теннисистка, вместе с Вероникой Кудерметовой, сыграет в Чжухае также в парном финале.
Отметим, что Касаткина завершила год без выигранных турниров.
FINALS… but make it two! 🤩— WTA Elite Trophy (@WTAEliteTrophy) October 28, 2023
After a 🔥 run in doubles, Beatriz Haddad Maia becomes the first finalist in Zhuhai! 🙏🏻#ShineInZhuhai #WTAEliteTrophy pic.twitter.com/kaB9CQyUjv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко верит, что молодому вингеру по силам играть на более высоком уровне
Мартин Баколе верит в победу большого парня