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WTA
28 октября 2023, 11:50 | Обновлено 28 октября 2023, 11:52
259
0

Стала известна первая финалистка малого Итогового турнира WTA 2023

Беатрис Хаддад Майя обыграла в полуфинале Дарью Касаткину

28 октября 2023, 11:50 | Обновлено 28 октября 2023, 11:52
259
0
Стала известна первая финалистка малого Итогового турнира WTA 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Беатрис Хаддад Майя

Состоялся первый полуфинальный матч малого Итогового турнира в Чжухае.

Беатрис Хаддад Майя из Бразилии в двух сетах переиграла Дарью Касаткину.

WTA Elite Trophy. 1/2 финала
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Дарья Касаткина – 6:4, 6:1

Хаддад Майя в финале сразится против победительницы матча между китаянками Чжу Линь и Чжэн Циньвэнь. Титульный матч состоится в воскресенье.

Бразильская теннисистка, вместе с Вероникой Кудерметовой, сыграет в Чжухае также в парном финале.

Отметим, что Касаткина завершила год без выигранных турниров.

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WTA Elite Trophy Беатрис Хаддад Майя Дарья Касаткина
Источник Sport.ua
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