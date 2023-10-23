Романо подтверждает: Шахтер назначит Пушича главным тренером уже завтра
Дарио Срна проведет на посту тренера команды лишь один матч
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию о том, что новым главным тренером «Шахтера» станет Марино Пушич, который сейчас является ассистентом главного тренера «Фейеноорда» Арне Слота.
По информации итальянского журналиста, соглашение будет оформлено в течение 24 часов. Официально о назначении Пушича «Шахтер» объявит уже завтра, 24 октября.
Таким образом, в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Барселоны» 25 октября действиями «Шахтера» будет руководить уже Пушич. Победный матч против «ЛНЗ» (3:0) так и останется для Дарио Срны единственным на посту исполняющего обязанности главного тренера «Шахтера».
🚨🟠 Understand Shakhar Donetsk have appointed Feyenoord assistant coach Marino Pusic as new manager.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2023
Agreement sealed, set to be completed in the next 24h — announcement on Tuesday.
It happens after caretaker manager, director Darijo Srna, won his only game 3-0. pic.twitter.com/mOAGyiXmut
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Соревнования пройдут в Чжухае с 24 по 29 октября
А так назначают фиг знает кого... не жду ничего хорошего
Поки що единим...
Матч с барсой должны еще со Срной сыграть, а новый тренер будет наблюдателем, по идее
нашто??
ще єден Льовен
В срочном порядке затыкать дыру.
Хотя вообще не понятно полтора месяца и зимние каникулы.
"Если это правда"...
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Не думаю что он будет руководить в игре с Барселоной.
логично что его первый помощник носитель соответсвующих идей.
На матч ЛЧ завтра він буде готувати команду, навіть якщо новий тренер встигне дати завдання та стратегію на гру.
ну і для Срни ключове слово "поки що", років за 10 може і стане головним.