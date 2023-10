Романо подтверждает: Шахтер назначит Пушича главным тренером уже завтра

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию о том, что новым главным тренером «Шахтера» станет Марино Пушич, который сейчас является ассистентом главного тренера «Фейеноорда» Арне Слота.

По информации итальянского журналиста, соглашение будет оформлено в течение 24 часов. Официально о назначении Пушича «Шахтер» объявит уже завтра, 24 октября.

Таким образом, в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Барселоны» 25 октября действиями «Шахтера» будет руководить уже Пушич. Победный матч против «ЛНЗ» (3:0) так и останется для Дарио Срны единственным на посту исполняющего обязанности главного тренера «Шахтера».

🚨🟠 Understand Shakhar Donetsk have appointed Feyenoord assistant coach Marino Pusic as new manager.



Agreement sealed, set to be completed in the next 24h — announcement on Tuesday.



It happens after caretaker manager, director Darijo Srna, won his only game 3-0. pic.twitter.com/mOAGyiXmut