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  4. Романо подтверждает: Шахтер назначит Пушича главным тренером уже завтра
Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 18:36 | Обновлено 24 октября 2023, 01:37
21079
50

Романо подтверждает: Шахтер назначит Пушича главным тренером уже завтра

Дарио Срна проведет на посту тренера команды лишь один матч

23 октября 2023, 18:36 | Обновлено 24 октября 2023, 01:37
21079
50
Романо подтверждает: Шахтер назначит Пушича главным тренером уже завтра
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию о том, что новым главным тренером «Шахтера» станет Марино Пушич, который сейчас является ассистентом главного тренера «Фейеноорда» Арне Слота.

По информации итальянского журналиста, соглашение будет оформлено в течение 24 часов. Официально о назначении Пушича «Шахтер» объявит уже завтра, 24 октября.

Таким образом, в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Барселоны» 25 октября действиями «Шахтера» будет руководить уже Пушич. Победный матч против «ЛНЗ» (3:0) так и останется для Дарио Срны единственным на посту исполняющего обязанности главного тренера «Шахтера».

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Фабрицио Романо Шахтер Донецк Марино Пушич Дарио Срна назначение тренера новый тренер Шахтера
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 50
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Первый Среди Равных
Це кіт в мішку. Дали би попрацювати Срні хоча б уже до кінця цієї половини сезону, а раптом все було б норм. 
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+16
Показать Скрыть 2 ответа
Віктор Коробка
Знов ноунейм без досвіду головного тренера.  На скільки матчів підписали? Не розумію дії Ахметова, вроді не схожий на любителя рулетки.
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+11
Nordenus
Лучше бы оставили Дарио у руля команды, из этого могло бы что то получиться...
А так назначают фиг знает кого... не жду ничего хорошего
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+6
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BATI-GOOOOOL
кто это?
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+6
u6464u
Тутечки місцеві експерти так і про де Дзербі говорили як про непойми що,  тільки Роберто зараз уже в АПЛ  зажигає нехіло , думаю  і  Пушич буде неслабше , а там хто його знає як піде , будем надіятись що піде і команда прийме  як належить .
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
Vladimir Shevchenko
"...залишиться для Даріо Срни єдиним..."
 
Поки що единим...
Матч с барсой должны еще со Срной сыграть, а новый тренер будет наблюдателем, по идее
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+2
Michael Savchyn
ко йсе?
нашто??
ще єден Льовен
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+2
New Zealander
Думаю что получше чем Леувен. Даже по фотке можно кое-что сказать. Видно что у чела есть емоции, а значит живой человек. И это уже плюс
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+2
Показать Скрыть 6 ответов
Умник
Я так понимаю Ринату не до футбола.
В срочном порядке затыкать дыру.
Хотя вообще не понятно полтора месяца и зимние каникулы.
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+1
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BekXan
Твенте ,Феенорд ...Темна конячка
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+1
Gagik
Пуш зе темпо
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Lion
Непонятное назначение....
"Если это правда"...
-
Не думаю что он будет руководить в игре с Барселоной. 
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+1
Gargantua
Слот это современный Лобановский.
логично что его первый помощник носитель соответсвующих идей.
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+1
Brian
Не понятное назначение. Почему уже Слота не назначить? Там хоть видно что он и его команда из себя представляют.
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0
Показать Скрыть 2 ответа
odiniznashih
Даже Википедия не совсем в курсе. - где он играл, сколько и сколько забил.
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0
nick07
стаття типу з легким сарказмом в сторону Срни
На матч ЛЧ завтра він буде готувати команду, навіть якщо новий тренер встигне дати завдання та стратегію на гру.
ну і для Срни ключове слово "поки що", років за 10 може і стане головним. 
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0
avk2307
Санта Барбара по Роттердамски какая то.
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-1
Octopus
Пуш пуш пуш
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-1
AK.228
Ну Марина так Марина
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-1
Лига конференций без динамо
у слота классный футбол ,ассистент его  точно не на много хуже ,а может и лучше,ну с барсой можно было ещё и срне потренировать ,там дальше уже решать 
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-4
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