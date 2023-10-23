Источник: новым тренером Шахтера может стать боснийский специалист

По информации СМИ, новым тренером «Шахтера» должен стать боснийский специалист Марино Пушич, с которым сейчас ведет переговоры менеджмент клуба.

Пушич является многолетним помощником тренера «Фейеноорда» Арне Слота, поэтому «Шахтеру» нужно будет договориться и с нидерландским клубом.

У 52-летнего Пушича почти нет опыта работы главным тренером, кроме отрезков в «Твенте», где он был временным наставником.

Еще до назначения наставником «Шахтера» Патрика ван Леувена были слухи об интересе клуба к Слоту, но тренер «Фейе» отказался от этого варианта.

Сейчас временно исполняющим обязанности наставника является Дарио Срна, который заявил, что уже ведет переговоры с иностранным специалистом.