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Украина. Премьер лига
23 октября 2023, 17:48 | Обновлено 23 октября 2023, 18:06
570
1

Источник: новым тренером Шахтера может стать боснийский специалист

Марино Пушич - один из претендентов

23 октября 2023, 17:48 | Обновлено 23 октября 2023, 18:06
570
1
Источник: новым тренером Шахтера может стать боснийский специалист
ad.nl. Марино Пушич

По информации СМИ, новым тренером «Шахтера» должен стать боснийский специалист Марино Пушич, с которым сейчас ведет переговоры менеджмент клуба.

Пушич является многолетним помощником тренера «Фейеноорда» Арне Слота, поэтому «Шахтеру» нужно будет договориться и с нидерландским клубом.

У 52-летнего Пушича почти нет опыта работы главным тренером, кроме отрезков в «Твенте», где он был временным наставником.

Еще до назначения наставником «Шахтера» Патрика ван Леувена были слухи об интересе клуба к Слоту, но тренер «Фейе» отказался от этого варианта.

Сейчас временно исполняющим обязанности наставника является Дарио Срна, который заявил, что уже ведет переговоры с иностранным специалистом.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Фейеноорд Дарио Срна
Источник ТаТоТаке
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