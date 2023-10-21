Монфис обыграл 35-ю ракетку и вышел в финал турнира АТР 250 в Стокгольме
Гаэль в двух сетах выиграл у Ласло Дьере
Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 140) вышел в финал турнира АТР 250 в Стокгольме (Швеция), который проводится на хардовом покрытии в помещении.
В полуфинале француз в двух сетах выиграл у Ласло Дьере (Сербия, ATP 35) за 1 час и 17 минут.
АТР 250 Стокгольм. Хард в помещении. 1/2 финала
Ласло Дьере (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция) – 5:7, 2:6
Это была первая встреча теннисистов.
Французский теннисист впервые с января прошлого года сыграет в решающем матче. Тогда Монфис выиграл титул в Аделаиде. Для Гаэля это будет 34-й финал на уровне ATP, в котором он попытается выиграть 12-й трофей.
В финале соревнований в Стокгольме Гаэль сыграет против Павла Котова.
LA MONF makes his first final this year! 👏🇫🇷@Gael_Monfils | #bnpparibasnordicopen pic.twitter.com/0XDtpGzCPJ— Tennis TV (@TennisTV) October 21, 2023
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