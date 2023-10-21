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  4. Монфис обыграл 35-ю ракетку и вышел в финал турнира АТР 250 в Стокгольме
ATP
21 октября 2023, 21:50 |
617
2

Монфис обыграл 35-ю ракетку и вышел в финал турнира АТР 250 в Стокгольме

Гаэль в двух сетах выиграл у Ласло Дьере

21 октября 2023, 21:50 |
617
2
Монфис обыграл 35-ю ракетку и вышел в финал турнира АТР 250 в Стокгольме
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 140) вышел в финал турнира АТР 250 в Стокгольме (Швеция), который проводится на хардовом покрытии в помещении.

В полуфинале француз в двух сетах выиграл у Ласло Дьере (Сербия, ATP 35) за 1 час и 17 минут.

АТР 250 Стокгольм. Хард в помещении. 1/2 финала

Ласло Дьере (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция) – 5:7, 2:6

Это была первая встреча теннисистов.

Французский теннисист впервые с января прошлого года сыграет в решающем матче. Тогда Монфис выиграл титул в Аделаиде. Для Гаэля это будет 34-й финал на уровне ATP, в котором он попытается выиграть 12-й трофей.

В финале соревнований в Стокгольме Гаэль сыграет против Павла Котова.

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Гаэль Монфис Ласло Дьере ATP Стокгольм
Источник Sport.ua
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PETP0
Виграти у сєрба це завжди приємно, молодець!
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+1
Олександр Науменко
Козаче! Сподіваюсь Еліна доведе йому, хто повинен брати титул.
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0
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