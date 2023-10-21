Забарный выйдет в старте против волков, Ярмолюк в запасе на матч с Бернли
Матчи начнутся в 17:00
Сегодня, 21 октября, продолжается 9 тур Английской премьер-лиги, в котором «Борнмут» на домашнем поле будет принимать «Вулверхэмптон», а «Брентфорд» сыграет против «Бернли».
Оба противостояния начнутся в 17:00.
Традиционно в этом сезоне с первых минут за «вишен» сыграет украинский защитник Илья Забарный. Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк остался на скамье для запасных, но, по словам главного тренера команды Томаса Франко, украинец может дебютировать в АПЛ уже в ближайшее время.
«Борнмут» идет 19-м в турнирной таблице АПЛ с 3 очками, у «Брентфорда» восемь очков и он занимает 16 место.
Alex Scott makes his debut for the Cherries 🙌— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 21, 2023
Our team for #BOUWOL ⤵️ pic.twitter.com/3qyOyyXOcf
🐝 Your Bees to take on Burnley#BREBUR pic.twitter.com/oo4CShbQ2q— Brentford FC (@BrentfordFC) October 21, 2023
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