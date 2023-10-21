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  4. Забарный выйдет в старте против волков, Ярмолюк в запасе на матч с Бернли
Англия
21 октября 2023, 16:02 |
167
0

Забарный выйдет в старте против волков, Ярмолюк в запасе на матч с Бернли

Матчи начнутся в 17:00

21 октября 2023, 16:02 |
167
0
Забарный выйдет в старте против волков, Ярмолюк в запасе на матч с Бернли
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 21 октября, продолжается 9 тур Английской премьер-лиги, в котором «Борнмут» на домашнем поле будет принимать «Вулверхэмптон», а «Брентфорд» сыграет против «Бернли».

Оба противостояния начнутся в 17:00.

Традиционно в этом сезоне с первых минут за «вишен» сыграет украинский защитник Илья Забарный. Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк остался на скамье для запасных, но, по словам главного тренера команды Томаса Франко, украинец может дебютировать в АПЛ уже в ближайшее время.

«Борнмут» идет 19-м в турнирной таблице АПЛ с 3 очками, у «Брентфорда» восемь очков и он занимает 16 место.

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Вулверхэмптон Борнмут Брентфорд Бернли Илья Забарный Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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