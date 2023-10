Забарный выйдет в старте против волков, Ярмолюк в запасе на матч с Бернли

Сегодня, 21 октября, продолжается 9 тур Английской премьер-лиги, в котором «Борнмут» на домашнем поле будет принимать «Вулверхэмптон», а «Брентфорд» сыграет против «Бернли».

Оба противостояния начнутся в 17:00.

Традиционно в этом сезоне с первых минут за «вишен» сыграет украинский защитник Илья Забарный. Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк остался на скамье для запасных, но, по словам главного тренера команды Томаса Франко, украинец может дебютировать в АПЛ уже в ближайшее время.

«Борнмут» идет 19-м в турнирной таблице АПЛ с 3 очками, у «Брентфорда» восемь очков и он занимает 16 место.

Alex Scott makes his debut for the Cherries 🙌



Our team for #BOUWOL ⤵️ pic.twitter.com/3qyOyyXOcf