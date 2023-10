Франк де Бур вывел Аль-Джазиру в полуфинал Кубка лиги ОАЭ

20 октября состоялись два матча 1/4 финала Кубка лиги ОАЭ.

Аль-Ахли Дубай дома проиграл команде Аль-Васл (2:3) и выбыл из турнира.

Аль-Джазира под руководством знаменитого нидерландского специалиста Франка де Бура выиграла у клуба Аль-Вахда (2:1) и вышла в полуфинал.

Ранее в полуфинал пробились Аль-Иттихад Кальба и Аль-Айн, бывший клуб украинского тренера Сергея Реброва и вингера Андрея Ярмоленко.

Кубок лиги ОАЭ

1/4 финала, 20 октября

Аль-Ахли Дубай – Аль-Васл – 2:3

Голы: Планич, 13, Ганиев, 53 – Буфтини, 16

Аль-Джазира – Аль-Вахда – 2:1

Голы: Умар Траоре, 25, Али Мабхут, 38 (пен) – Хрибин, 41

FT | ⏱ | Advantage, Al Jazira 👊



Strikes from Traore and Mabkhout help put us one-goal up for the quarter-final, second leg 🏆#ADIBCup #AJC #AbuDhabiDerby pic.twitter.com/BTlnj4J6nQ