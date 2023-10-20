Цуренко уверенно обыграла Паррисас Диас в четвертьфинале турнира в Тунисе
Леся Цуренко отдала пять геймов за два сета
Третья ракетка Украины Леся Цуренко (WTA 34) уверенно обыграла испанскую теннисистку Нурию Паррисас Диас (WTA 135) в четвертьфинале турнира WTA 250 Jasmin Open в Тунисе.
За два сета и немногим более часа игры Цуренко отдала всего пять геймов. Это была первая встреча друг с другом для украинской и испанской теннисисток.
В полуфинале Леся Цуренко сыграет против первой сеяной Жасмин Паолини, которая также в двух сетах со счетом 7:5, 7:6 (7:3) в итальянском дерби обыграла Лючию Бронцетти.
WTA 250. Монастир (Тунис), хард. Четвертьфинал
Леся Цуренко (Украина, 4) – Нурия Паррисас Диас (Испания) – 6:3, 6:2
Second semifinal of 2023 ✅@LTsurenko cruises into the last four in Monastir without dropping a set.#JasminOpen pic.twitter.com/8wymkO7oka— wta (@WTA) October 20, 2023
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