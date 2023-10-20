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  4. Цуренко уверенно обыграла Паррисас Диас в четвертьфинале турнира в Тунисе
WTA
20 октября 2023, 19:30 | Обновлено 20 октября 2023, 19:42
841
4

Цуренко уверенно обыграла Паррисас Диас в четвертьфинале турнира в Тунисе

Леся Цуренко отдала пять геймов за два сета

20 октября 2023, 19:30 | Обновлено 20 октября 2023, 19:42
841
4
Цуренко уверенно обыграла Паррисас Диас в четвертьфинале турнира в Тунисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Третья ракетка Украины Леся Цуренко (WTA 34) уверенно обыграла испанскую теннисистку Нурию Паррисас Диас (WTA 135) в четвертьфинале турнира WTA 250 Jasmin Open в Тунисе.

За два сета и немногим более часа игры Цуренко отдала всего пять геймов. Это была первая встреча друг с другом для украинской и испанской теннисисток.

В полуфинале Леся Цуренко сыграет против первой сеяной Жасмин Паолини, которая также в двух сетах со счетом 7:5, 7:6 (7:3) в итальянском дерби обыграла Лючию Бронцетти.

WTA 250. Монастир (Тунис), хард. Четвертьфинал

Леся Цуренко (Украина, 4) – Нурия Паррисас Диас (Испания) – 6:3, 6:2

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Леся Цуренко WTA Монастир Нурия Паррисас-Диас
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Stanislav Matusevych
Продовжують тягнути лише ветерани. 
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+3
Muskrat2
 Профі знає для чого грає, буде сіяна в Австралії.
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+2
Sashamar
Якби вчора Катарина й виграла б у іспанки, сьогодні було б те ж саме. Леся присоромила скептиків (і мене в тому числі), рано ще її списувати.
Завтра проти Паоліні повинна бути гра двох рівних суперниць. Подивимося.
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0
Олександр Науменко
Щось не пам'ятаю трьох українок разом в ТОП-30
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0
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