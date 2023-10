ВИДЕО. Запорожский стадион Торпедо разрушен ракетами рашистов

За сутки город Запорожье несколько раз подвергся ракетному обстрелу рашистов.

Объектом одного из нападений стал стадион «Торпедо» в Запорожье.

В 1990-х годах команда «Торпедо» Запорожье проводила на этом стадионе матчи первых чемпионатов Украины.

В результате прилета на футбольном поле получилась большая воронка.

Инфраструктурное помещение спорткомплекса разрушено вследствие ударной волны.

ФОТО. Запорожский стадион Торпедо разрушен ракетами рашистов

ВИДЕО. Запорожский стадион Торпедо обстрелян рашистами

Routine destruction of Ukrainian sporting infrastructure by russia 🤬😰



This time they’ve heavily damaged the legendary Torpedo Stadium with their latest rocket attack last night



Well over 350 stadia / facilities have been destroyed



2 died & 4 were injured across the city pic.twitter.com/sLJ9xPSgA0