Кривцов и Месси поедут в Китай. Интер договорился о матчах

Клуб МЛС «Интер» Майами объявил о проведении выставочных матчей в Китае. Команда 5 и 8 ноября проведет спарринги с командами китайской Суперлиги.

Команда, за которую выступает украинский защитник Сергей Кривцов, ранее потеряла шансы выйти в плей-офф МЛС. Игрок провел за американскую команду 37 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Клуб пока не подтвердил поездку Лионеля Месси в Китай, но на промо материалах есть фото аргентинца.

China Bound ✈️🇨🇳



This November we will embark on our first-ever international tour to China, seeking to expand our reach in new territory and begin preparations for 2024!



Find out all the details: https://t.co/BKSU9F19LL pic.twitter.com/5fH089htih