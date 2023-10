Реал Бетис может подписать бывшего защитника Арсенала

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Сократис Папастатопулос может в ближайшие 24 часа стать игроком испанского «Бетиса», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Дело в том, что несколько дней назад серьезное повреждение получил центральный защитник Марк Бартра, который в последних матчах стал игроком основы. Трансферное окно закрыто, поэтому замену приходится искать на рынке свободных агентов. Лучший вариант - 35-летний грек Сократис.

Прошлый сезон Папастатопулос провел в «Олимпиакосе», отыграв 32 матча и забив 2 гола. Защитник за свою долгую карьеру успел поиграть во многих европейских топ-клубах, таких как «Милан», «Боруссия» Дортмунд и «Арсенал».

🚨🟢 Real Betis will decide in the next 24h about Sokratis Papastathopoulos as new centre back on free agent deal.



Discussions taking place, up to the club as today could be already right time for internal decision.



Sokratis would replace Bartra following his injury. pic.twitter.com/DdrkYt7QOH