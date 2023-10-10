Источник: юношеских сборных россии в европейских соревнованиях не будет

Исполком УЕФА отменил свое скандальное решение о возвращении юношеских сборных россии в европейские соревнования, сообщает журналист Sky News Роб Харрис.

Источник отмечает, что организация «не смогла найти техническое решение, которое бы позволило россиянам играть».

Ранее УЕФА принял решение разрешить сборным россии U-17 играть в европейских турнирах. Аргументировали они это тем, что «дети не должны страдать за ошибки взрослых, на которых не имеют никакого влияния». Более 10 европейских ассоциаций заявили о том, что не будут играть с россиянами, независимо от их возраста.