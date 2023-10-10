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Молодежные турниры
10 октября 2023, 13:53 | Обновлено 10 октября 2023, 14:04
1644
12

Источник: юношеских сборных россии в европейских соревнованиях не будет

Исполком УЕФА отменил свое скандальное решение

10 октября 2023, 13:53 | Обновлено 10 октября 2023, 14:04
1644
12
Источник: юношеских сборных россии в европейских соревнованиях не будет
УЕФА

Исполком УЕФА отменил свое скандальное решение о возвращении юношеских сборных россии в европейские соревнования, сообщает журналист Sky News Роб Харрис.

Источник отмечает, что организация «не смогла найти техническое решение, которое бы позволило россиянам играть».

Ранее УЕФА принял решение разрешить сборным россии U-17 играть в европейских турнирах. Аргументировали они это тем, что «дети не должны страдать за ошибки взрослых, на которых не имеют никакого влияния». Более 10 европейских ассоциаций заявили о том, что не будут играть с россиянами, независимо от их возраста.

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УЕФА исполком УЕФА сборная россии по футболу U-17 бойкот Александер Чеферин дисквалификация россии российско-украинская война Евро-2024 U-17
Источник Twitter
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Комментарии 12
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suforza1921
Розумне і вчасне рішення. Проти всієї Європи йти заради мордору тільки собі на шкоду. Тепер важливо, щоб на Олімпіаду рашистів не допустили.
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+5
anacreon
Невже нарешті переможенька нід продажними спортивними федераціями?
Чекаємо офіційної інформації.А чому так сталося? Бо був масовий бойкот, ще і від таких впливових країн як Англія.
І що це доказує?  Що якщо б такий самий масовий бойкот був в інших видах спорти типу фехтування, дзюдо та інших, то там так само відкотили би назад. Але на жаль такого масового бойкоту вдалося добитися лише у футболі. Подяка всім місцевим федераціями, які це зробити.  У фехтуванні та іншому в збірних не вистачило мужності.
Думаю, що найвирішальніше це бойкот Англії. Бо надто впливова футбольна країна, аби втрачати заради рашкінських пари рублів. Будемо сподіватися що після цього ми ще довго не побачимо руські футбольні клуби і збірні. Будуть боятися нових бойкотів.Не забуваймо, що взагалі весь спортивний бойкот почався після того, як футбольні збірні відмовилися з ними грати весною 2022. Поляки здається першій були.
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+5
Alex T
А на х пускали? Оч последовательная организация. Главное что $ сбили с племен.
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+3
Андрей Залищук
вот-вот, є справедливість на світі, тепер це для УЄФА буде наукою - не допускати росйських терористів до міжнародних змагань
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+3
123455432
Терористів не можна випускати нікуди, хай спочатку один одного переб'ють
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+2
potemkin78
маловато занесли
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+1
KIEWADIM
Тю, а чогоце? Мало комусь занесли грошей? 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Vovan78
Ой-йой, як же буде підгортання срака у чефірного, коли кацапи затребують бабки. От так підар..м корупціонерам і потрібно, ще щоб конфісковували все майно і звільняли з посад!
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+1
Xvalenok03
Когда официально скажут?
Почему про это джерело не сообщает?
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0
umnuy2
а как же она найдёт техническое решение если с уродами только сомали и ким чин ын хотят играть....а их там нету некуя
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0
Алекс 19
Це було з самого початку зрозуміло .Пустити банду терористів до цивілізованого світу була би ганьба для всього спорту
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0
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