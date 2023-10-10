Источник: юношеских сборных россии в европейских соревнованиях не будет
Исполком УЕФА отменил свое скандальное решение
Исполком УЕФА отменил свое скандальное решение о возвращении юношеских сборных россии в европейские соревнования, сообщает журналист Sky News Роб Харрис.
Источник отмечает, что организация «не смогла найти техническое решение, которое бы позволило россиянам играть».
Ранее УЕФА принял решение разрешить сборным россии U-17 играть в европейских турнирах. Аргументировали они это тем, что «дети не должны страдать за ошибки взрослых, на которых не имеют никакого влияния». Более 10 европейских ассоциаций заявили о том, что не будут играть с россиянами, независимо от их возраста.
Breaking: UEFA drops plan to end blanket ban on Russian football teams after backlash— Rob Harris (@RobHarris) October 10, 2023
UEFA planned to allow U17s sides back for Euros qualifiers
UEFA saying "no technical solution to allow Russian teams to play could be found.”
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Чекаємо офіційної інформації.А чому так сталося? Бо був масовий бойкот, ще і від таких впливових країн як Англія.
І що це доказує? Що якщо б такий самий масовий бойкот був в інших видах спорти типу фехтування, дзюдо та інших, то там так само відкотили би назад. Але на жаль такого масового бойкоту вдалося добитися лише у футболі. Подяка всім місцевим федераціями, які це зробити. У фехтуванні та іншому в збірних не вистачило мужності.
Думаю, що найвирішальніше це бойкот Англії. Бо надто впливова футбольна країна, аби втрачати заради рашкінських пари рублів. Будемо сподіватися що після цього ми ще довго не побачимо руські футбольні клуби і збірні. Будуть боятися нових бойкотів.Не забуваймо, що взагалі весь спортивний бойкот почався після того, як футбольні збірні відмовилися з ними грати весною 2022. Поляки здається першій були.
Почему про это джерело не сообщает?