ВИНИСИУС: «Хочу всю жизнь играть за Реал»

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор с вероятностью 101% продлит контракт с королевским клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Официальное объявление скоро.

Сам 23-летний игрок недавно прокомментировал свои выступления за «Реал»:

В этом сезоне из-за травмы Винисиус сыграл лишь 7 матчей за «сливочных», в которых отличился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

⚪️🇧🇷 Vinicius Jr: "It is always an honor to play here at Real Madrid, with this fans and the love they have for me".



"I am very happy to play here and I want to continue playing here at Real Madrid all my life".



🔒 His contract extension is 101% sealed. To be announced soon. pic.twitter.com/kdjbOUbj0r