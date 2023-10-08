ВИНИСИУС: «Хочу всю жизнь играть за Реал»
Вингер мадридского «Реала» скоро продлит свой контракт
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор с вероятностью 101% продлит контракт с королевским клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Официальное объявление скоро.
Сам 23-летний игрок недавно прокомментировал свои выступления за «Реал»:
«Играть за «Реал» Мадрид – это честь, особенно когда болельщики так любят тебя. Я очень счастлив здесь и хочу продолжать играть за «Реал» на протяжении всей жизни».
В этом сезоне из-за травмы Винисиус сыграл лишь 7 матчей за «сливочных», в которых отличился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
⚪️🇧🇷 Vinicius Jr: "It is always an honor to play here at Real Madrid, with this fans and the love they have for me".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2023
"I am very happy to play here and I want to continue playing here at Real Madrid all my life".
🔒 His contract extension is 101% sealed. To be announced soon. pic.twitter.com/kdjbOUbj0r
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