ВИНИСИУС: «Хочу всю жизнь играть за Реал»

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор с вероятностью 101% продлит контракт с королевским клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Официальное объявление скоро.

Сам 23-летний игрок недавно прокомментировал свои выступления за «Реал»:

«Играть за «Реал» Мадрид – это честь, особенно когда болельщики так любят тебя. Я очень счастлив здесь и хочу продолжать играть за «Реал» на протяжении всей жизни».

В этом сезоне из-за травмы Винисиус сыграл лишь 7 матчей за «сливочных», в которых отличился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.