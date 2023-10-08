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  4. ВИНИСИУС: «Хочу всю жизнь играть за Реал»
Испания
08 октября 2023, 14:39 |
194
0

ВИНИСИУС: «Хочу всю жизнь играть за Реал»

Вингер мадридского «Реала» скоро продлит свой контракт

08 октября 2023, 14:39 |
194
0
ВИНИСИУС: «Хочу всю жизнь играть за Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор с вероятностью 101% продлит контракт с королевским клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Официальное объявление скоро.

Сам 23-летний игрок недавно прокомментировал свои выступления за «Реал»:

«Играть за «Реал» Мадрид – это честь, особенно когда болельщики так любят тебя. Я очень счастлив здесь и хочу продолжать играть за «Реал» на протяжении всей жизни».

В этом сезоне из-за травмы Винисиус сыграл лишь 7 матчей за «сливочных», в которых отличился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Фабрицио Романо продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Фабрицио Романо
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