Синнер впервые обыграл Медведева и выиграл титул на турнире в Пекине

Итальянский теннисист Янник Синнер (Италия, ATP 7) выиграл титул на хардовом турнире серии АТР 500 в Пекине (Китай).

В финале соревнований итальянец на двух тай-брейках обыграл Даниила Медведева (АТР 3) за 2 часа и 5 минут.

ATP 500 Пекин. Хард. Финал

Янник Синнер (Италия) [6] – Даниил Медведев [2] – 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)

Это была 7-я встреча теннисистов. Синнер впервые выиграл у Даниила.

После обновления рейтинга АТР Янник впервые поднимется на 4-ю строчку.

Синнер завоевал 9-й трофей в карьере и 3-й в сезоне. В августе итальянец стал победителем Мастерса в Торонто.

BEIJING TITLE: UNLOCKED 🔓@janniksin claims the victory in a nail-biting match against the No. 2 seed, Daniil Medvedev, to win the #ChinaOpen Crown 🏆 pic.twitter.com/N0iZV8J2u0