Главный тренер «Манчестер Сити» испанец Пеп Гвардиола положительно высказался о трансфере хорватского защитника Йошко Гвардиола.

«Манчестер Сити» проделал отличную работу, подписав Йошку Гвардиола. У него не было времени много тренироваться с нами, но мы действительно поражены.

Он может играть на позиции центрального защитника, левого и полузащитника. Его влияние на команду колоссальное. Мы поражены им как на поле, так и вне его», – сказал Гвардиола.

Как сообщалось ранее, Гвардиол перешёл в «Манчестер Сити» в прошедшее трансферное окно за 90 миллионов евро.

