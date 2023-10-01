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Major League Soccer
01 октября 2023, 03:40 | Обновлено 01 октября 2023, 03:50
102
0

Начало матча Интер Майами было отложено. Месси нет в заявке, Кривцов есть

Причина – неблагоприятные погодные условия, но игра уже началась

01 октября 2023, 03:40 | Обновлено 01 октября 2023, 03:50
102
0
Начало матча Интер Майами было отложено. Месси нет в заявке, Кривцов есть
Твиттер Интер Майами

1 октября в 02:30 по Киеву должен был начаться матч 31 тура лиги MLS. Однако игра не началась вовремя, а была перенесена через час позже, причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Матч начался в 3:30. Украинец Сергей Кривцов вышел в составе «Интер Майами», также в основе присутствует Серхио Бускетс.

Лионель Месси и Жорди Альба не попали в заявку на игру.

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Интер Майами Лионель Месси Сергей Кривцов Major League Soccer (MLS)
Источник Sport.ua
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