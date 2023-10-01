Начало матча Интер Майами было отложено. Месси нет в заявке, Кривцов есть
Причина – неблагоприятные погодные условия, но игра уже началась
1 октября в 02:30 по Киеву должен был начаться матч 31 тура лиги MLS. Однако игра не началась вовремя, а была перенесена через час позже, причиной стали неблагоприятные погодные условия.
Матч начался в 3:30. Украинец Сергей Кривцов вышел в составе «Интер Майами», также в основе присутствует Серхио Бускетс.
How we’re lining up tonight against New York ⬇️#MIAvNYC | 7:30PM ET | #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/QOMbWrpili— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 30, 2023
Лионель Месси и Жорди Альба не попали в заявку на игру.
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