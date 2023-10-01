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МЛС
Интер Майами
01.10.2023 02:30 - : -
Нью-Йорк Сити
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Major League Soccer
01 октября 2023, 05:43 | Обновлено 01 октября 2023, 06:29
111
0

Интер Майами без Месси едва спас ничью c Нью-Йорк Сити

Аргентинец получил травму еще 21 сентября, без него дела у Кривцова и компании идут не очень

01 октября 2023, 05:43 | Обновлено 01 октября 2023, 06:29
111
0
Интер Майами без Месси едва спас ничью c Нью-Йорк Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился матч 31 тура регулярного чемпионата MLS между «Интером Майами» и «Нью-Йорк Сити». Счет матча – 1:1.

На 77-й минуте Сантьяго Родригес забил гол за гостей, но «цапли» сумели спасти игру – на 90+5 минуте отличился Джо Мартинес.

Лионель Месси пропускал игру из-за повреждения, полученного еще в матче 21 сентября. Не было в заявке и Жорди Альбы, но в основе вышли Серхио Бускетс и Сергей Кривцов. Украинец заработал в свой пассив «горчичник» и был заменен на 82 минуте.

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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Сергей Кривцов Серхио Бускетс Жорди Альба Нью-Йорк Сити Интер Майами
Источник Sport.ua
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