Интер Майами без Месси едва спас ничью c Нью-Йорк Сити

Закончился матч 31 тура регулярного чемпионата MLS между «Интером Майами» и «Нью-Йорк Сити». Счет матча – 1:1.

На 77-й минуте Сантьяго Родригес забил гол за гостей, но «цапли» сумели спасти игру – на 90+5 минуте отличился Джо Мартинес.

Лионель Месси пропускал игру из-за повреждения, полученного еще в матче 21 сентября. Не было в заявке и Жорди Альбы, но в основе вышли Серхио Бускетс и Сергей Кривцов. Украинец заработал в свой пассив «горчичник» и был заменен на 82 минуте.