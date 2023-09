Монца подпишет экс-игрока Металлиста

«Монца» в ближайшее время подпишет контракт с бывшим игроком харьковского «Металлиста» Алехандро «Папу» Гомесом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Такое решение в «Монце» приняли в связи с тяжелой травмой вингера команды Джанлуки Капрари, который порвал крестообразную связку колена.

35-летний игрок сборной Аргентины перейдет в «Монцу» на правах свободного агента. 1 сентября с ним расторгла контракт испанская «Севилья», за которую он выступал с января 2021 года.

В Серии А Гомес ранее уже выступал за «Катанью» и «Аталанту». В 2013 – 2014 годах вингер защищал цвета харьковского «Металлиста».

🚨 Serie A side AC Monza are set to sign Papu Gómez as free agent after Caprari ACL injury. Deal agreed in principle.



Medical tests already booked, as per @SkySport — as Gómez left Sevilla on Deadline Day by terminating contract. pic.twitter.com/kzmmC7RRTd