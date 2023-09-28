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  4. Монца подпишет экс-игрока Металлиста
Италия
28 сентября 2023, 21:59 |
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Монца подпишет экс-игрока Металлиста

Папу Гомес возвращается в Серию А

28 сентября 2023, 21:59 |
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Монца подпишет экс-игрока Металлиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гомес

«Монца» в ближайшее время подпишет контракт с бывшим игроком харьковского «Металлиста» Алехандро «Папу» Гомесом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Такое решение в «Монце» приняли в связи с тяжелой травмой вингера команды Джанлуки Капрари, который порвал крестообразную связку колена.

35-летний игрок сборной Аргентины перейдет в «Монцу» на правах свободного агента. 1 сентября с ним расторгла контракт испанская «Севилья», за которую он выступал с января 2021 года.

В Серии А Гомес ранее уже выступал за «Катанью» и «Аталанту». В 2013 – 2014 годах вингер защищал цвета харьковского «Металлиста».

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Монца Алехандро Гомес свободный агент Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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