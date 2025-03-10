Наполи и Ювентусу посоветовали осуществить трансфер игрока сборной Украины
Карло Николини считает, что Судаков усилит итальянские гранды
Бывший ассистент спортивного директора донецкого «Шахтера» Карло Николини прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника сборной Украины Георгия Судакова в итальянскую Серию А:
«У команд Английской Премьер-лиги больше шансов купить его с финансовой точки зрения, чем у клубов из Серии А. Однако, в недавнем интервью Судаков признался, что хотел бы играть в Италии и попробовать свои силы в местном чемпионате.
«Ювентуса» и «Наполи» – это два сильнейших клуба, оба могут гарантировать украинцу место в Лиге чемпионов. Судаков – молодой, но очень сильный игрок с большим международным опытом, он мог бы быть полезен как Антонио Конте, так и Тиаго Мотте. Кроме того, Георгий не претендует на звание «суперзвезды», поэтому с ним легко общаться, он профессионал и замечательный парень.
Кто бы его ни взял в Италии, этот клуб в любом случае получает выгоду. Особенно Судаков нужен «Наполи»: он умеет доставлять мяч вперед и мог бы разгрузить некоторых футболистов атаки. Он будет важным игроком для «Наполи», – считает Николини.
В текущем сезоне Судаков провел 28 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 32 млн евро по данным портала Transfermarkt.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ворота хозяев поля защищал Андрей Лунин
Фортуна улыбнулась национальной команде в городке Нове Место