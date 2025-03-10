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  4. Наполи и Ювентусу посоветовали осуществить трансфер игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 08:25 |
1274
1

Наполи и Ювентусу посоветовали осуществить трансфер игрока сборной Украины

Карло Николини считает, что Судаков усилит итальянские гранды

10 марта 2025, 08:25 |
1274
1
Наполи и Ювентусу посоветовали осуществить трансфер игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший ассистент спортивного директора донецкого «Шахтера» Карло Николини прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника сборной Украины Георгия Судакова в итальянскую Серию А:

«У команд Английской Премьер-лиги больше шансов купить его с финансовой точки зрения, чем у клубов из Серии А. Однако, в недавнем интервью Судаков признался, что хотел бы играть в Италии и попробовать свои силы в местном чемпионате.

«Ювентуса» и «Наполи» – это два сильнейших клуба, оба могут гарантировать украинцу место в Лиге чемпионов. Судаков – молодой, но очень сильный игрок с большим международным опытом, он мог бы быть полезен как Антонио Конте, так и Тиаго Мотте. Кроме того, Георгий не претендует на звание «суперзвезды», поэтому с ним легко общаться, он профессионал и замечательный парень.

Кто бы его ни взял в Италии, этот клуб в любом случае получает выгоду. Особенно Судаков нужен «Наполи»: он умеет доставлять мяч вперед и мог бы разгрузить некоторых футболистов атаки. Он будет важным игроком для «Наполи», – считает Николини.

В текущем сезоне Судаков провел 28 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 32 млн евро по данным портала Transfermarkt.

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Ювентус Наполи Шахтер Донецк Георгий Судаков Карло Николини трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Napoli Magazine
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Falko
Карло Ніколіні вже давно пішов із Шахти, але..., здається, досі на ставці )
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