Наполи и Ювентусу посоветовали осуществить трансфер игрока сборной Украины

Бывший ассистент спортивного директора донецкого «Шахтера» Карло Николини прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника сборной Украины Георгия Судакова в итальянскую Серию А:

«У команд Английской Премьер-лиги больше шансов купить его с финансовой точки зрения, чем у клубов из Серии А. Однако, в недавнем интервью Судаков признался, что хотел бы играть в Италии и попробовать свои силы в местном чемпионате.

«Ювентуса» и «Наполи» – это два сильнейших клуба, оба могут гарантировать украинцу место в Лиге чемпионов. Судаков – молодой, но очень сильный игрок с большим международным опытом, он мог бы быть полезен как Антонио Конте, так и Тиаго Мотте. Кроме того, Георгий не претендует на звание «суперзвезды», поэтому с ним легко общаться, он профессионал и замечательный парень.

Кто бы его ни взял в Италии, этот клуб в любом случае получает выгоду. Особенно Судаков нужен «Наполи»: он умеет доставлять мяч вперед и мог бы разгрузить некоторых футболистов атаки. Он будет важным игроком для «Наполи», – считает Николини.

В текущем сезоне Судаков провел 28 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 32 млн евро по данным портала Transfermarkt.