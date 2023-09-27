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  4. Форвард Наполи Осимхен обиделся на клуб. Тот высмеял его в соцсетях
Италия
27 сентября 2023, 10:15 |
184
0

Форвард Наполи Осимхен обиделся на клуб. Тот высмеял его в соцсетях

Удалили ролик, но игрок увидел

27 сентября 2023, 10:15 |
184
0
Форвард Наполи Осимхен обиделся на клуб. Тот высмеял его в соцсетях
Sky Sports. Виктор Осимхен

Ведущий форвард «Наполи» Виктор Осимхен обиделся на клуб, который потроллил игрока в соцсетях. Чемпионы Италии зачем-то выложили ролик, в котором нигериец в матче 5-го тура чемпионата Италии выпрашивает у арбитра пенальти, однако реализовать удар не сумел, а встреча завершилась 0:0.

«Наполи» быстро удалил ролик, однако Осимхен, очевидно, обиделся на клуб. Игрок удалил из своего Instagram все фото, связанные с «Наполи». Агент футболиста даже угрожает обратиться в суд за нанесение ущерба репутации нападающего.

В прошлом сезоне Осимхен забил в Серии A 26 голов и помог команде выиграть титул. Летом были слухи о переезде Виктора в один из клубов Саудовской Аравии.

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Источник Sport.ua
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