Форвард Наполи Осимхен обиделся на клуб. Тот высмеял его в соцсетях

Ведущий форвард «Наполи» Виктор Осимхен обиделся на клуб, который потроллил игрока в соцсетях. Чемпионы Италии зачем-то выложили ролик, в котором нигериец в матче 5-го тура чемпионата Италии выпрашивает у арбитра пенальти, однако реализовать удар не сумел, а встреча завершилась 0:0.

«Наполи» быстро удалил ролик, однако Осимхен, очевидно, обиделся на клуб. Игрок удалил из своего Instagram все фото, связанные с «Наполи». Агент футболиста даже угрожает обратиться в суд за нанесение ущерба репутации нападающего.

В прошлом сезоне Осимхен забил в Серии A 26 голов и помог команде выиграть титул. Летом были слухи о переезде Виктора в один из клубов Саудовской Аравии.

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.



⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD