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Германия
22 сентября 2023, 16:19 | Обновлено 22 сентября 2023, 16:20
279
0

Байер – самый результативный клуб топ-лиг в этом сезоне

«Фармацевты» забили 25 голов в 6 шести поединках

22 сентября 2023, 16:19 | Обновлено 22 сентября 2023, 16:20
279
0
Байер – самый результативный клуб топ-лиг в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом туре Лиги Европы «Байер» разгромил шведский «Хекен» со счетом 4:0. Всего же в шести сыгранных в этом сезоне матчах команда Хаби Алонсо забила 25 мячей. Это больше, чем забил любой другой клуб из топ-5 европейских лиг.

В Бундеслиге «Байер» после четырех туров делит первое место с «Баварией», с которой в минувшем туре поделили очки, сыграв 2:2. В чемпионате на счету «фармацевтом» 13 забитых голов. Еще 8 голов «Байер» провел в Кубке Германии, уничтожив «Тевтонию Оттензен».

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Байер Хаби Алонсо
Источник Sport.ua
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