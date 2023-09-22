Байер – самый результативный клуб топ-лиг в этом сезоне
«Фармацевты» забили 25 голов в 6 шести поединках
В первом туре Лиги Европы «Байер» разгромил шведский «Хекен» со счетом 4:0. Всего же в шести сыгранных в этом сезоне матчах команда Хаби Алонсо забила 25 мячей. Это больше, чем забил любой другой клуб из топ-5 европейских лиг.
В Бундеслиге «Байер» после четырех туров делит первое место с «Баварией», с которой в минувшем туре поделили очки, сыграв 2:2. В чемпионате на счету «фармацевтом» 13 забитых голов. Еще 8 голов «Байер» провел в Кубке Германии, уничтожив «Тевтонию Оттензен».
25 - Bayer 04 Leverkusen have scored a total of 25 competitive goals this season - more than any other side in Europe's top five leagues. Elite pic.twitter.com/Wz99ppog0r— OptaFranz (@OptaFranz) September 21, 2023
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