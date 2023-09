Брюгге сыграл вничью с Бешикташем, Динамо Загреб одолело Астану

Сегодня, 21 сентября, закончился 1-й тур группового этапа Лиги конференций. Были сыграны 6 последних поединков.

«Брюгге» на своем поле сыграл вничью с «Бешикташем», спасительный гол турки забили на 88-й минуте, отметился Дженк Тосун.

Домашние победы также одержали загребское «Динамо», две результативные передачи в этом матче оформил Богдан Михайличенко, чешская «Виктория», «Слован» и «Маккаби Тель-Авив». «Лугано» и «Буде-Глимт» расписали сухую ничью.

Лига конференций. 1-й тур, 21 сентября

Брюгге (Бельгия) – Бешикташ (Турция) – 1:1

Голы: Ванакен, 77 – Тосун, 88.

Виктория Пльзень (Чехия) – Балкани (Косово) – 1:0

Голы: Калвах, 73.

Динамо Загреб (Хорватия) – Астана (Казахстан) – 5:1

Голы: Петкович, 43, 53, Булат, 58, Марин, 85, Халилович, 90+3.

Лугано (Швейцария) – Буде-Глимт (Норвегия) – 0:0

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Брейдаблик (Исландия) – 3:2

Голы: Мэкон, 11, Захави, 25, Битон, 32 – Ольсен, 44, 55

Слован Братислава (Словакия) – Клаксвик (Фарерские острова) – 2:1

Голы: Вайс, 54, Чаврич, 74 – Павлович, 49.

⏰ RESULTS ⏰



Wins for Slovan Bratislava, M. Tel Aviv, Viktoria Plzeň & Dinamo Zagreb in the late fixtures...#UECL