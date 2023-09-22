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Лига конференций
Слован Братислава
21.09.2023 22:00 – FT 2 : 1
КИ Клаксвик
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Лига конференций
22 сентября 2023, 00:06 | Обновлено 22 сентября 2023, 00:31
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Брюгге сыграл вничью с Бешикташем, Динамо Загреб одолело Астану

Завершились 6 матчей Лиги конференций

22 сентября 2023, 00:06 | Обновлено 22 сентября 2023, 00:31
70
0
Брюгге сыграл вничью с Бешикташем, Динамо Загреб одолело Астану
ФК Брюгге.

Сегодня, 21 сентября, закончился 1-й тур группового этапа Лиги конференций. Были сыграны 6 последних поединков.

«Брюгге» на своем поле сыграл вничью с «Бешикташем», спасительный гол турки забили на 88-й минуте, отметился Дженк Тосун.

Домашние победы также одержали загребское «Динамо», две результативные передачи в этом матче оформил Богдан Михайличенко, чешская «Виктория», «Слован» и «Маккаби Тель-Авив». «Лугано» и «Буде-Глимт» расписали сухую ничью.

Лига конференций. 1-й тур, 21 сентября

Брюгге (Бельгия) – Бешикташ (Турция) – 1:1

Голы: Ванакен, 77 – Тосун, 88.

Виктория Пльзень (Чехия) – Балкани (Косово) – 1:0

Голы: Калвах, 73.

Динамо Загреб (Хорватия) – Астана (Казахстан) – 5:1

Голы: Петкович, 43, 53, Булат, 58, Марин, 85, Халилович, 90+3.

Лугано (Швейцария) – Буде-Глимт (Норвегия) – 0:0

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Брейдаблик (Исландия) – 3:2

Голы: Мэкон, 11, Захави, 25, Битон, 32 – Ольсен, 44, 55

Слован Братислава (Словакия) – Клаксвик (Фарерские острова) – 2:1

Голы: Вайс, 54, Чаврич, 74 – Павлович, 49.

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Брюгге Бешикташ Виктория Пльзень Балкани Сува-Река Динамо Загреб Лига конференций Астана Лугано Буде-Глимт Маккаби Тель-Авив Брейдаблик Слован Братислава КИ Клаксвик Богдан Михайличенко
Источник Sport.ua
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