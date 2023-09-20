Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Решение подписать Роналду оказалось ошибкой»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал возвращение Криштиану Роналду в клуб летом 2021 года:

«Это было решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны были его принять, но оказалось, что мы ошиблись.

Когда он подписал контракт, это казалось правильным, и болельщики почувствовали это на матче с «Ньюкаслом», когда «Олд Траффорд» содрогался после того, как Роналду дважды забил в ворота соперника. Он все еще был одним из лучших бомбардиров в мире, он выглядел сильным».