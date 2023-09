Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Решение подписать Роналду оказалось ошибкой»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал возвращение Криштиану Роналду в клуб летом 2021 года:

Напомним, Криштиану Роналду во второй раз пришел в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, когда «дьяволы» приобрели его у «Ювентуса» за 17 миллионов евро. В сезоне АПЛ 2021/22 португалец отметился 18 голами и 3 ассистами за 30 матчей, но это не помогло «МЮ» финишировать в топ-4.

Solskjær: “Bringing Cristiano Ronaldo back was a decision that was difficult to turn down and I felt we had to take it, but it turned out wrong”. 🔴🇵🇹



“It felt so right when he signed and the fans felt that at Newcastle game, when Old Trafford was… rocking!”, via The Athletic. pic.twitter.com/9VRK2egnmJ