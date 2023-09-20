Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Решение подписать Роналду оказалось ошибкой»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал трансфер Криштиану Роналду
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал возвращение Криштиану Роналду в клуб летом 2021 года:
«Это было решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны были его принять, но оказалось, что мы ошиблись.
Когда он подписал контракт, это казалось правильным, и болельщики почувствовали это на матче с «Ньюкаслом», когда «Олд Траффорд» содрогался после того, как Роналду дважды забил в ворота соперника. Он все еще был одним из лучших бомбардиров в мире, он выглядел сильным».
Напомним, Криштиану Роналду во второй раз пришел в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, когда «дьяволы» приобрели его у «Ювентуса» за 17 миллионов евро. В сезоне АПЛ 2021/22 португалец отметился 18 голами и 3 ассистами за 30 матчей, но это не помогло «МЮ» финишировать в топ-4.
Solskjær: “Bringing Cristiano Ronaldo back was a decision that was difficult to turn down and I felt we had to take it, but it turned out wrong”. 🔴🇵🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2023
“It felt so right when he signed and the fans felt that at Newcastle game, when Old Trafford was… rocking!”, via The Athletic. pic.twitter.com/9VRK2egnmJ
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