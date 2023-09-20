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  4. Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Решение подписать Роналду оказалось ошибкой»
Англия
20 сентября 2023, 13:26 |
1233
2

Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Решение подписать Роналду оказалось ошибкой»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал трансфер Криштиану Роналду

20 сентября 2023, 13:26 |
1233
2
Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Решение подписать Роналду оказалось ошибкой»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал возвращение Криштиану Роналду в клуб летом 2021 года:

«Это было решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны были его принять, но оказалось, что мы ошиблись.

Когда он подписал контракт, это казалось правильным, и болельщики почувствовали это на матче с «Ньюкаслом», когда «Олд Траффорд» содрогался после того, как Роналду дважды забил в ворота соперника. Он все еще был одним из лучших бомбардиров в мире, он выглядел сильным».

Напомним, Криштиану Роналду во второй раз пришел в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, когда «дьяволы» приобрели его у «Ювентуса» за 17 миллионов евро. В сезоне АПЛ 2021/22 португалец отметился 18 голами и 3 ассистами за 30 матчей, но это не помогло «МЮ» финишировать в топ-4.

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Уле Гуннар Сульшер Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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KIEWADIM
Ви лохі просто. Зараз без Роналду зовсім жопа
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104187471507033305378#google
Cульшер якийсь дурачок, в Рона в 35років  0.7 (18+3) стата за 30-ь матчів в АПЛ, це при тому що не кожному дано в молодому віці такі результати показувати , але на те він і CR7 а норвезець просто ніякий тренер ось і все.
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