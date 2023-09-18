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  4. ФОТО. 20-я ракетка мира снялась с турнира в Мексике. Ей наложили швы
WTA
18 сентября 2023, 21:07 |
483
0

ФОТО. 20-я ракетка мира снялась с турнира в Мексике. Ей наложили швы

Беатрис Хаддад Майя не выступит на турнире в Гвадалахаре

18 сентября 2023, 21:07 |
483
0
ФОТО. 20-я ракетка мира снялась с турнира в Мексике. Ей наложили швы
Getty Images/Global Images Ukraine. Беатрис Хаддад Майя

Двадцатая ракетка мира Беатрис Хаддад Майя была вынуждена сняться с турнира WTA 1000 в мексиканской Гвадалахаре после несчастного случая, который произошел в гостинице.

«Вчера вечером, в воскресенье, в отеле, когда я выходила из душа, дверь просто лопнула и я порезалась. Мне пришлось лечь в больницу здесь, в Гвадалахаре, чтобы наложить швы (в том числе на обе руки), и, к сожалению, я не смогу играть на этом особом для нас турнире.

В остальном, если не считать испуга, со мной все в порядке. Могло быть и хуже. Мне понадобится несколько дней, чтобы залечить раны и я смогла вернуться до конца года и выполнять задачи на сезон 2023.

Я ценю вашу поддержку и хорошую энергию. Хорошей недели и до скорой встречи», – написала Хаддад Майя.

Напомним, что на турнире в Гвадалахаре выступают четыре украинские теннисистки — Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Марта Костюк и Людмила Киченок.

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Беатрис Хаддад Майя WTA Гвадалахара
Источник Instagram
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