Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атланта потроллила Интер Майами, который разгромно проиграл без Месси
Major League Soccer
17 сентября 2023, 15:59 |
965
3

Атланта потроллила Интер Майами, который разгромно проиграл без Месси

Без Лионеля эту команду не боятся

17 сентября 2023, 15:59 |
965
3
Атланта потроллила Интер Майами, который разгромно проиграл без Месси
Getty Images/Global Images Ukraine

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС на выезде без Лионеля Месси в составе потерпел разгромное поражение со счетом 2:5 от «Атланты Юнайтед».

После матча пресс-служба «Атланты» не упустила возможности позлорадствовать над соперником, игравшим без лидера коллектива.

«Скажите им, чтобы в следующий раз привозили всю команду», – написали «пятиполосные» в твиттере.

Отметим, что Месси в этом матче участия не принимал из-за мышечного повреждения, которое 36-летний аргентинец получил в расположении сборной.

По теме:
Атланта - Интер Майами - 5:2. Видео голов и обзор матча
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
Торрес – первый игрок Барселоны после Месси, который забил со штрафного
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Сергей Кривцов Интер Майами Атланта Юнайтед
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сикан летом мог покинуть Шахтер. Назван клуб, желавший подписать форварда
Футбол | 17 сентября 2023, 09:06 18
Сикан летом мог покинуть Шахтер. Назван клуб, желавший подписать форварда
Сикан летом мог покинуть Шахтер. Назван клуб, желавший подписать форварда

Один из наиболее перспективных украинских нападающих мог оказаться в Дании

Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?
Футбол | 17 сентября 2023, 01:15 4
Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?
Одна из худших оценок в Бенфике. Что получил Трубин за дебют в Португалии?

«Орлы» обыграли «Визелу» со счетом 2:1

Кальяри и Удинезе сыграли в сухую ничью
Футбол | 17.09.2023, 16:11
Кальяри и Удинезе сыграли в сухую ничью
Кальяри и Удинезе сыграли в сухую ничью
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Футбол | 17.09.2023, 00:46
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
Футбол | 16.09.2023, 19:45
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
побачимо доцільність такої під.обки від Аталанти після гри з Фіорентиною.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Шапаренко. Хавбек Динамо команде не помощник
Без Шапаренко. Хавбек Динамо команде не помощник
15.09.2023, 16:22 6
Футбол
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
17.09.2023, 11:26 27
Футбол
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
16.09.2023, 12:15
Футбол
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
16.09.2023, 15:58 13
Волейбол
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
16.09.2023, 21:32 10
Футбол
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
Китай – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
16.09.2023, 12:55 1
Волейбол
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
15.09.2023, 20:26 29
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
17.09.2023, 00:32
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем