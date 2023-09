Атланта потроллила Интер Майами, который разгромно проиграл без Месси

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС на выезде без Лионеля Месси в составе потерпел разгромное поражение со счетом 2:5 от «Атланты Юнайтед».

После матча пресс-служба «Атланты» не упустила возможности позлорадствовать над соперником, игравшим без лидера коллектива.

«Скажите им, чтобы в следующий раз привозили всю команду», – написали «пятиполосные» в твиттере.

Отметим, что Месси в этом матче участия не принимал из-за мышечного повреждения, которое 36-летний аргентинец получил в расположении сборной.

Tell ‘em to bring the whole squad next time 👋#WeAreTheA pic.twitter.com/AD9KriEb9Y