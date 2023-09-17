Атланта потроллила Интер Майами, который разгромно проиграл без Месси
Без Лионеля эту команду не боятся
«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС на выезде без Лионеля Месси в составе потерпел разгромное поражение со счетом 2:5 от «Атланты Юнайтед».
После матча пресс-служба «Атланты» не упустила возможности позлорадствовать над соперником, игравшим без лидера коллектива.
«Скажите им, чтобы в следующий раз привозили всю команду», – написали «пятиполосные» в твиттере.
Отметим, что Месси в этом матче участия не принимал из-за мышечного повреждения, которое 36-летний аргентинец получил в расположении сборной.
Tell ‘em to bring the whole squad next time 👋#WeAreTheA pic.twitter.com/AD9KriEb9Y— Atlanta United FC (@ATLUTD) September 16, 2023
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