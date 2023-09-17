С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение

Сегодня ночью «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС на выезде потерпела разгромное поражение со счетом 2:5 от «Атланты Юнайтед». Решающим оказался отрезок с 36-й по 44-ю минуты, за который подопечные Херардо Мартино пропустили три гола.

Лионель Месси в этом матче участия не принимал из-за мышечного повреждения, которое 36-летний аргентинец получил в расположении сборной. Украинский защитник Сергей Кривцов начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 83-й минуте вместо Томаса Авилеса.

МЛС. Регулярный чемпионат

Атланта Юнайтед – Интер Майами – 5:2

Голы: Муюмба 36, Миллер 41 (автогол), Леннон 44, Якумакис 76, Вольфф 89 – Кампана 25, 53 (с пенальти)