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МЛС
Атланта Юнайтед
17.09.2023 00:00 – FT 5 : 2
Интер Майами
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Major League Soccer
17 сентября 2023, 08:23 | Обновлено 17 сентября 2023, 08:48
3253
0

С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение

Команда Херардо Мартино пропустила пять голов от «Атланты Юнайтед»

17 сентября 2023, 08:23 | Обновлено 17 сентября 2023, 08:48
3253
0
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня ночью «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС на выезде потерпела разгромное поражение со счетом 2:5 от «Атланты Юнайтед». Решающим оказался отрезок с 36-й по 44-ю минуты, за который подопечные Херардо Мартино пропустили три гола.

Лионель Месси в этом матче участия не принимал из-за мышечного повреждения, которое 36-летний аргентинец получил в расположении сборной. Украинский защитник Сергей Кривцов начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 83-й минуте вместо Томаса Авилеса.

МЛС. Регулярный чемпионат

Атланта Юнайтед – Интер Майами – 5:2
Голы: Муюмба 36, Миллер 41 (автогол), Леннон 44, Якумакис 76, Вольфф 89 – Кампана 25, 53 (с пенальти)

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Атланта Юнайтед Интер Майами Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Сергей Кривцов
Источник Sport.ua
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