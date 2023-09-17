Атланта - Интер Майами - 5:2. Видео голов и обзор матча

Сегодня ночью «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС на выезде потерпела разгромное поражение со счетом 2:5 от «Атланты Юнайтед». Лионель Месси в этом матче участия не принимал из-за мышечного повреждения, которое 36-летний аргентинец получил в расположении сборной. Украинский защитник Сергей Кривцов начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 83-й минуте вместо Томаса Авилеса.

Атланта Юнайтед – Интер Майами 5:2

Голы: 0:1 – 25 Кампана, 1:1 – 36 Муюмба, 2:1 – 41, автогол Миллер, 3:1 – 44 Леннон, 3:2 – 53, пенальти Кампана, 4:2 – 76 Якумакис, 5:2 – 89 Вольфф.

Атланта Юнайтед – Гьюзан, Леннон, Абрам, Робинсон, Wiley, Муюмба, Россетто (Fortune, 83), Альмада, Москера (Лобжанидзе, 74), Шанде Силва (Вольфф, 80), Якумакис (Берри, 80).

Интер Майами – Кэллендер, Йедлин, Миллер, Аллен, Бускетс, Арройо (Руис, 67), Кремаски (Робинсон, 74), Авилес (Кривцов, 83), Тэйлор (Стефанелли, 67), Фариас, Кампана (Мартинес, 83).

Предупреждения: Муюмба (29), Абрам (52), Фариас (57), Стефанелли (86).