Должен был перейти в Баварию. Пальинья подписал новый контракт с Фулхэмом

Португальский полузащитник лондонского «Фулхэма» Жоау Пальинья официально продлил свой контракт с клубом до 2028 года.

Напомним, в последний день летнего трансферного окна мюнхенская «Бавария» была очень близка к подписанию опорника, но ей не хватило времени на оформление перехода. Говорят, что Жоау уже даже успел одеть футболку немецкого клуба.

«Много историй случилось со мной, вы слышали многое о моем будущем, но я сфокусирован только на «Фулхэме». Я на 100% предан этому клубу», – прокомментировал пролонгацию контракта Пальинья.