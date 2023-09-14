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Англия
14 сентября 2023, 20:45 | Обновлено 14 сентября 2023, 20:46
126
0

Должен был перейти в Баварию. Пальинья подписал новый контракт с Фулхэмом

Похоже, игрок останется в Лондоне надолго

14 сентября 2023, 20:45 | Обновлено 14 сентября 2023, 20:46
126
0
Должен был перейти в Баварию. Пальинья подписал новый контракт с Фулхэмом
ФК Фулхэм. Жоау Пальинья

Португальский полузащитник лондонского «Фулхэма» Жоау Пальинья официально продлил свой контракт с клубом до 2028 года.

Напомним, в последний день летнего трансферного окна мюнхенская «Бавария» была очень близка к подписанию опорника, но ей не хватило времени на оформление перехода. Говорят, что Жоау уже даже успел одеть футболку немецкого клуба.

«Много историй случилось со мной, вы слышали многое о моем будущем, но я сфокусирован только на «Фулхэме». Я на 100% предан этому клубу», – прокомментировал пролонгацию контракта Пальинья.

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Жоау Пальинья Фулхэм продление контракта Бавария
Источник ФК Фулхэм
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