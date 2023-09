Должен был перейти в Баварию. Пальинья подписал новый контракт с Фулхэмом

Португальский полузащитник лондонского «Фулхэма» Жоау Пальинья официально продлил свой контракт с клубом до 2028 года.

Напомним, в последний день летнего трансферного окна мюнхенская «Бавария» была очень близка к подписанию опорника, но ей не хватило времени на оформление перехода. Говорят, что Жоау уже даже успел одеть футболку немецкого клуба.

«Много историй случилось со мной, вы слышали многое о моем будущем, но я сфокусирован только на «Фулхэме». Я на 100% предан этому клубу», – прокомментировал пролонгацию контракта Пальинья.

João Palhinha signs new long term deal at Fulham valid until June 2028 with an option for further year ⚪️⚫️🇵🇹



“A lot of history happened for me, you heard a lot of things about my future, but I’m just focused on Fulham”.



“I always have 100% commitment with this club”. pic.twitter.com/OI2B4QO8TB