Должен был перейти в Баварию. Пальинья подписал новый контракт с Фулхэмом
Похоже, игрок останется в Лондоне надолго
Португальский полузащитник лондонского «Фулхэма» Жоау Пальинья официально продлил свой контракт с клубом до 2028 года.
Напомним, в последний день летнего трансферного окна мюнхенская «Бавария» была очень близка к подписанию опорника, но ей не хватило времени на оформление перехода. Говорят, что Жоау уже даже успел одеть футболку немецкого клуба.
«Много историй случилось со мной, вы слышали многое о моем будущем, но я сфокусирован только на «Фулхэме». Я на 100% предан этому клубу», – прокомментировал пролонгацию контракта Пальинья.
João Palhinha signs new long term deal at Fulham valid until June 2028 with an option for further year ⚪️⚫️🇵🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2023
“A lot of history happened for me, you heard a lot of things about my future, but I’m just focused on Fulham”.
“I always have 100% commitment with this club”. pic.twitter.com/OI2B4QO8TB
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