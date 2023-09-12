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Молодежные турниры
12 сентября 2023, 18:34 | Обновлено 12 сентября 2023, 19:24
1144
0

Бражко и Ярмолюк – в основе Украины U-21 на матч с Северной Ирландией

Стал известен состав команды Унаи Мельгосы

12 сентября 2023, 18:34 | Обновлено 12 сентября 2023, 19:24
1144
0
Бражко и Ярмолюк – в основе Украины U-21 на матч с Северной Ирландией
УАФ

Сегодня, 12 сентября сборная Украины U-21 в отборе на Евро-2025 в формально домашнем матче в словацком Попраде примет ровесников из Северной Ирландии. Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Стал известен состав «сине-желтых» на первый официальный матч Унаи Мельгосы на посту главного тренера сборной Украины U-21:

Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Роман, Бражко, Рубчинский, Ярмолюк, Волошин, Брагару, Вьюнник

Запас: Фесюн, Булеза, Слюбик, Лосенко, Сигеев, Квасница, Павлюк, Скорко, Краснопер

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Источник Sport.ua
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