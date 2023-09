Бражко и Ярмолюк – в основе Украины U-21 на матч с Северной Ирландией

Сегодня, 12 сентября сборная Украины U-21 в отборе на Евро-2025 в формально домашнем матче в словацком Попраде примет ровесников из Северной Ирландии. Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Стал известен состав «сине-желтых» на первый официальный матч Унаи Мельгосы на посту главного тренера сборной Украины U-21:

Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Роман, Бражко, Рубчинский, Ярмолюк, Волошин, Брагару, Вьюнник

Запас: Фесюн, Булеза, Слюбик, Лосенко, Сигеев, Квасница, Павлюк, Скорко, Краснопер

📣 This is how we lineup against Ukraine 🙌 #GAWA #U21EURO pic.twitter.com/YfO2GVOI1T