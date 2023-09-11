Украина U21 – Северная Ирландия U21. Прогноз и анонс матча отбора Евро-2025
Первый официальный матч Унаи Мельгосы в качестве главного тренера украинской «молодежки»
12 сентября состоится стартовый матч квалификации Евро-2025 (U-21) для молодежной сборной Украины (игроки 2002 года рождения и младше), которую возглавляет испанец Унаи Мельгоса. Матч Украина – Северная Ирландия начнется на поле Национального тренировочного центра словацкого города Попрад в 19:30 по киевскому времени.
В группе F за путевки в финальный этап чемпионата Европы будут бороться команды Англии, Украины, Сербии, Северной Ирландии, Азербайджана и Люксембурга. Украинская сборная при жеребьевке находилась во второй корзине. В финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест). Матчи плей-офф состоятся 11-19 ноября 2024 года.
Украина U-21
Молодежная сборная Украины после удачного выступления на Евро-2023 (U-21) заметно изменилась. Новым наставником команды стал испанский тренер Унаи Мельгоса. На этой должности он заменил Руслана Ротаня. Тем не менее, у нас достаточно большое количество игроков из прошлого созыва «молодежки» будет иметь возможность сыграть и в этом отборе. К примеру, это Руслан Нещерет, Кирилл Фесюн, Константин Вивчаренко, Арсений Батагов, Владимир Салюк, Владимир Бражко, Максим Брагару, Олег Очеретько и Богдан Вьюнник.
Перед стартом в отборе команда Мельгосы сыграла товарищескую встречу со сверстниками из Германии, проиграв со счетом 0:2. В первом тайме команды действовали на равных, во втором полным преимуществом владели немцы. После первого тайма тренер сборной Украины провел 8 замен, поиск оптимальных решений продолжается. Вероятно, большая часть игроков, которые вышли на первый тайм и начнут встречу с Северной Ирландией.
Северная Ирландия U-21
Северная Ирландия во время жеребьевки была посеяна из четвертой корзины. Большинство игроков команды играет в 3-4 по престижности лигах Англии и ниже. Тренирует команду 59-летний наставник Томми Райт, который в сезоне 2013/14 брал Кубок Шотландии с «Сент-Джонстоном».
Следует отметить, что «зелено-белая армия» уже сыграла один матч отбора, минимально уступив команде Люксембурга в домашних стенах. Британцы больше атаковали, но только раз попали в створ ворот соперников. Гости реализовали едва ли не единственную свою возможность забить, удачно сыграв на добивании после того, как мяч отлетел от штанги.
Ранее команды сыграли шесть матчей и заметное преимущество на стороне украинцев. «Сине-желтые» выиграли 3 встречи при одном поражении и двух ничейных исходах, статистика забитых и прощенных мячей 8:4.
Irish Football Association. Томми Райт
Прогноз на противостояние
Фаворитом противостояния букмекеры считают украинскую сборную. Поверим в победу команды Мельгосы за 1,62.
Ориентировочные составы:
Украина U-21: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Смоляков, Сигеев, Бражко, Ярмолюк, Теслюк, Вьюнник, Волошин.
Северная Ирландия U-21: Макмаллан, Робинсон, Макклелланд, Форбс, Глинн, Джонстон, Макканн, Келли, Маккирнан, Маршалл, Макки.
12 сентября, вторник
|Украина U-21 – Северная Ирландия U-21
|Попрад. Стадион Национального тренировочного центра. 19:30
|ТВ-трансляция на региональных телеканалах «Суспільного»
|УКРАИНА U-21 – СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Кай Эрик Стэн (Норвегия)
|Прогноз Sport.ua – 2:1
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