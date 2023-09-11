Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U21 – Северная Ирландия U21. Прогноз и анонс матча отбора Евро-2025
Евро
УКРАИНА U21
12.09.2023 19:30 - : -
Северная Ирландия U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
11 сентября 2023, 15:30 | Обновлено 11 сентября 2023, 15:32
497
0

Украина U21 – Северная Ирландия U21. Прогноз и анонс матча отбора Евро-2025

Первый официальный матч Унаи Мельгосы в качестве главного тренера украинской «молодежки»

11 сентября 2023, 15:30 | Обновлено 11 сентября 2023, 15:32
497
0
Украина U21 – Северная Ирландия U21. Прогноз и анонс матча отбора Евро-2025
УАФ

12 сентября состоится стартовый матч квалификации Евро-2025 (U-21) для молодежной сборной Украины (игроки 2002 года рождения и младше), которую возглавляет испанец Унаи Мельгоса. Матч Украина – Северная Ирландия начнется на поле Национального тренировочного центра словацкого города Попрад в 19:30 по киевскому времени.

В группе F за путевки в финальный этап чемпионата Европы будут бороться команды Англии, Украины, Сербии, Северной Ирландии, Азербайджана и Люксембурга. Украинская сборная при жеребьевке находилась во второй корзине. В финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест). Матчи плей-офф состоятся 11-19 ноября 2024 года.

Украина U-21

Молодежная сборная Украины после удачного выступления на Евро-2023 (U-21) заметно изменилась. Новым наставником команды стал испанский тренер Унаи Мельгоса. На этой должности он заменил Руслана Ротаня. Тем не менее, у нас достаточно большое количество игроков из прошлого созыва «молодежки» будет иметь возможность сыграть и в этом отборе. К примеру, это Руслан Нещерет, Кирилл Фесюн, Константин Вивчаренко, Арсений Батагов, Владимир Салюк, Владимир Бражко, Максим Брагару, Олег Очеретько и Богдан Вьюнник.

Перед стартом в отборе команда Мельгосы сыграла товарищескую встречу со сверстниками из Германии, проиграв со счетом 0:2. В первом тайме команды действовали на равных, во втором полным преимуществом владели немцы. После первого тайма тренер сборной Украины провел 8 замен, поиск оптимальных решений продолжается. Вероятно, большая часть игроков, которые вышли на первый тайм и начнут встречу с Северной Ирландией.

Северная Ирландия U-21

Северная Ирландия во время жеребьевки была посеяна из четвертой корзины. Большинство игроков команды играет в 3-4 по престижности лигах Англии и ниже. Тренирует команду 59-летний наставник Томми Райт, который в сезоне 2013/14 брал Кубок Шотландии с «Сент-Джонстоном».

Следует отметить, что «зелено-белая армия» уже сыграла один матч отбора, минимально уступив команде Люксембурга в домашних стенах. Британцы больше атаковали, но только раз попали в створ ворот соперников. Гости реализовали едва ли не единственную свою возможность забить, удачно сыграв на добивании после того, как мяч отлетел от штанги.

Ранее команды сыграли шесть матчей и заметное преимущество на стороне украинцев. «Сине-желтые» выиграли 3 встречи при одном поражении и двух ничейных исходах, статистика забитых и прощенных мячей 8:4.


Irish Football Association. Томми Райт

Прогноз на противостояние

Фаворитом противостояния букмекеры считают украинскую сборную. Поверим в победу команды Мельгосы за 1,62.

Ориентировочные составы:

Украина U-21: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Смоляков, Сигеев, Бражко, Ярмолюк, Теслюк, Вьюнник, Волошин.

Северная Ирландия U-21: Макмаллан, Робинсон, Макклелланд, Форбс, Глинн, Джонстон, Макканн, Келли, Маккирнан, Маршалл, Макки.

12 сентября, вторник

Украина U-21 – Северная Ирландия U-21
Попрад. Стадион Национального тренировочного центра. 19:30
ТВ-трансляция на региональных телеканалах «Суспільного»
УКРАИНА U-21 – СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Кай Эрик Стэн (Норвегия)
Прогноз Sport.ua – 2:1
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Армения – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Португалия – Люксембург. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Где смотреть онлайн матч отбора ЧЕ-2025 Украина U21 – Северная Ирландия U21
сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21 сборная Северной Ирландии по футболу U-21 Украина - Северная Ирландия прогнозы Унаи Мельгоса
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

От Лайко до Ревы: символическая сборная уроженцев Днепропетровщины в Динамо
Футбол | 11 сентября 2023, 12:55 0
От Лайко до Ревы: символическая сборная уроженцев Днепропетровщины в Динамо
От Лайко до Ревы: символическая сборная уроженцев Днепропетровщины в Динамо

Лучшие днепряне в составе «Динамо» разных лет

Итальянские журналисты считают, что сборную Украины тренирует Петраков
Футбол | 11 сентября 2023, 14:45 4
Итальянские журналисты считают, что сборную Украины тренирует Петраков
Итальянские журналисты считают, что сборную Украины тренирует Петраков

Хорошо, что хоть саму «Скуадру Адзурру» у них возглавляет уже Спаллетти, а не Манчини

Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики
Футбол | 11.09.2023, 05:05
Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики
Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Футбол | 11.09.2023, 00:02
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
У Италии еще две потери перед матчем с Украиной
Футбол | 10.09.2023, 15:59
У Италии еще две потери перед матчем с Украиной
У Италии еще две потери перед матчем с Украиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
09.09.2023, 19:31 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
10.09.2023, 17:54 19
Футбол
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
09.09.2023, 20:51 199
Футбол
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
10.09.2023, 00:15 3
Футбол
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
10.09.2023, 17:41 6
Баскетбол
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
10.09.2023, 01:25 38
Теннис
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
10.09.2023, 10:24 7
Теннис
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
11.09.2023, 06:45 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем