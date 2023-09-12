Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 – 1:0. Видео гола и обзор матча
Виталий Роман забил единственный гол украинской молодежки на 70-й минуте
12 сентября в 19:30 молодежная сборная Украины успешно начала отбор к Евро-2025 U-21 матчем против молодежной сборной Северной Ирландии.
Матч прошел на поле Национального тренировочного центра словацкого города Попрад.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 70-й минуте Виталий Роман точным ударом забил единственный гол для Украины U-21.
Испанский коуч сине-желтых Унаи Мельгоса стартовал в официальных матчах с победы.
Квалификация Евро-2025 U-21
12 сентября, Попрад (Словакия)
Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 – 1:0
Гол: Виталий Роман, 70.
Видео гола
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник готов вернуться в УПЛ
Ожидается, что первый полет Riyadh Air состоится лишь в 2025 году…