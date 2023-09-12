Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 – 1:0. Видео гола и обзор матча

12 сентября в 19:30 молодежная сборная Украины успешно начала отбор к Евро-2025 U-21 матчем против молодежной сборной Северной Ирландии.

Матч прошел на поле Национального тренировочного центра словацкого города Попрад.

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На 70-й минуте Виталий Роман точным ударом забил единственный гол для Украины U-21.

Испанский коуч сине-желтых Унаи Мельгоса стартовал в официальных матчах с победы.

Квалификация Евро-2025 U-21

12 сентября, Попрад (Словакия)

Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 – 1:0

Гол: Виталий Роман, 70.

Видео гола

Видеозапись матча