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Евро
УКРАИНА U21
12.09.2023 19:30 – FT 1 : 0
Северная Ирландия U21
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Молодежные турниры
12 сентября 2023, 21:37 | Обновлено 12 сентября 2023, 21:55
944
0

Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 – 1:0. Видео гола и обзор матча

Виталий Роман забил единственный гол украинской молодежки на 70-й минуте

12 сентября 2023, 21:37 | Обновлено 12 сентября 2023, 21:55
944
0
Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 – 1:0. Видео гола и обзор матча
УАФ

12 сентября в 19:30 молодежная сборная Украины успешно начала отбор к Евро-2025 U-21 матчем против молодежной сборной Северной Ирландии.

Матч прошел на поле Национального тренировочного центра словацкого города Попрад.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 70-й минуте Виталий Роман точным ударом забил единственный гол для Украины U-21.

Испанский коуч сине-желтых Унаи Мельгоса стартовал в официальных матчах с победы.

Квалификация Евро-2025 U-21

12 сентября, Попрад (Словакия)

Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 – 1:0

Гол: Виталий Роман, 70.

Видео гола

Видеозапись матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Роман (УКРАИНА U21).
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Источник Sport.ua
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