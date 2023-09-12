Мельгоса стартует с победы. Украина U-21 одолела Северную Ирландию

Июнь и начало июля 2023 года навсегда запомнится украинским болельщикам, поскольку молодежная сборная нашей страны в категории U-21 провела отличный чемпионат Европы на территории Грузии и Румынии, где ее полуфинале смогла остановить только Испания, которая затем и забрала себе главный трофей. Однако ребята под руководством Руслана Ротаня тогда свою задачу выполнили в полной мере – первая в истории страны путевка на футбольную часть Олимпийских игр была добыта, поэтому летом следующего года в Париже у нас будет свое представительство.

Но большая часть той команды, теперь уже в «олимпийском» статусе, стала историей из-за возрастных ограничений. Да и Ротань на ближайший год сосредоточился исключительно на работе во главе «Александрии». Вместо украинского наставника пригласили испанского специалиста Унаи Мельгосу, поэтому так называемый «испанский» вектор мы все равно оставили за собой. Вот только играть по нему приходилось уже новой группе исполнителей.

А тем временем как раз начался путь на новый большой турнир – чемпионат Европы-2025 года. В квалификационном секстете под буквой «F», куда попала и Украина, также оказались Англия, Люксембург, Северная Ирландия, Азербайджан и Сербия. И каким же был уровень нашего удивления, когда уже в первом туре небольшой представитель Соединенного Королевства сенсационно уступил коллективу из последней корзины во время жеребьевки (0:1). И именно против команды Томми Райта нам и нужно было начинать собственные выступления.

Соперники являются известными мастерами играть от глубокой защиты, однако была определенная надежда, что достаточно юный текущий состав североирландцев захочет проявить себя прежде всего в атакующих действиях. Но их главный тренер был явно против этого, поэтому мы уже с первых минут увидели перед собой три звена чрезвычайно мощной стороны и сразу увязли в попытках продвижения к чужим воротам.

Давала о себе знать также и наша умеренная способность играть в быстрый футбол, поэтому первого реально голевого момента еще пришлось подождать до середины первого тайма, когда удар с правого фланга штрафной от Брагару в ближний угол оказался слишком простым для вратаря соперников. А потом состоялась внезапная атака на наши ворота, по итогам которой едва сердце не остановилось. Это Салюк слева в защите неудачно сбрасывал мяч на Нещерета, чем должен был пользоваться Маршалл и даже перебросил голкипера, однако за линию ворот мяч не пропустил Роман.

При такой игре подобные ситуации были просто недопустимыми, поэтому неудивительно, что сборная после такого немного смутилась и пыталась отойти от шокового состояния до начала второго тайма. Тренерский штаб тем временем реагировал довольно спокойно, поэтому никаких поспешных замен мы, к счастью, не увидели. А вот соперники и вторую половину игры начали с собственного удара – под перекладину выстрелил Макгакин, однако Нещерет справился с не слишком сложным мячом.

Откровенно смущало после этого отсутствие моментов у «сине-желтых», хотя именно с победы мы планировали начать для себя этот отборочный цикл. Решительный шаг к этому удалось сделать аж на 70 минуте, когда Роман из глубины правого фланга собственноручно построил атаку, которую, после прикосновений Квасницы и Краснопира, самостоятельно и завершил ударом из пределов штрафной.

На самом деле, хорошо что тогда немного повезло с рикошетом от защитника, потому что на стерильном владении мячом на чужой половине мы бы все равно далеко не зашли. Моментов для дополнительных мячей почти не было, тогда как у соперников, да, были несколько перспективных возможностей, но также без существенных попыток пробить Нещерета. Хотя уже после завершения игры произошла большая стычка между футболистами, однако и там никто никому не «пробил».

В следующем туре молодежная сборная Украины сыграет против Люксембурга, а Северная Ирландия наведается в Азербайджан.

Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа F. 1-й тур.

Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 - 1:0

Роман, 70

Батагов (після гри) – Маршалл, 66, Форбс (після гри)

Украина U-21: Нещерет – Смоляков, Багатов, Салюк, Роман – Рубчинский, Бражко, Ярмолюк (Лосенко, 88) – Волошин (Квасница, 57), Вьюнник (Краснопир, 68), Брагару.

Северная Ирландия U-21: Макмуллан – Форбс, Стюарт, Фогарти (Маккозленд, 84), Макклелланд – Джонстон, Макдоннелл, Маршалл (Макки, 69) – Маккирнен (Глинн, 75), Келли (Девлин, 76), Макгакин (Аллен, 84).

Арбитр: Кай Эрик Стеен (Норвегия).

Стадион: «Национальный тренировочный центр» (Попрад, Словакия).

Удары (в створ): 9 (6) – 3 (2)

Угловые: 5 – 6

Оффсайды: 1 – 0.

УКРАИНА U-21 - СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C