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УКРАИНА U21
12.09.2023 19:30 - : -
Северная Ирландия U21
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Молодежные турниры
12 сентября 2023, 00:58 |
23
0

Украина U-21 – Северная Ирландия U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы

12 сентября 2023, 00:58 |
23
0
Украина U-21 – Северная Ирландия U-21. Текстовая трансляция матча
УАФ

Во вторник, 12-го сентября, состоится поединок 1-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы U-21 в рамках группы F, в котором сразятся Украина U-21 и Северная Ирландия U-21. Матч пройдет в Попраде (Словакия), на поле стадиона «Национальный тренировочный центр», начало в 19:30.

Молодежная сборная начинает новый цикл под руководством нового главного тренера. Испанец Унаи Мельгоса теперь должен будет брать пример с Руслана Ротаня и вести подрастающее поколение украинских футболистов к новым свершениям. В отборочной группе к чемпионату Европы у нас в соперниках числятся Англия, Люксембург, Азербайджан, Сербия и Северная Ирландия. Последние уже успели проиграть «красным львам» (0:1), тогда как мы получили немало тревожных сигналов от поражения Германии в товарищеском матче (0:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Северная Ирландия U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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