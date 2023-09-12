УКРАИНА U21

Во вторник, 12-го сентября, состоится поединок 1-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы U-21 в рамках группы F, в котором сразятся Украина U-21 и Северная Ирландия U-21. Матч пройдет в Попраде (Словакия), на поле стадиона «Национальный тренировочный центр», начало в 19:30.

Молодежная сборная начинает новый цикл под руководством нового главного тренера. Испанец Унаи Мельгоса теперь должен будет брать пример с Руслана Ротаня и вести подрастающее поколение украинских футболистов к новым свершениям. В отборочной группе к чемпионату Европы у нас в соперниках числятся Англия, Люксембург, Азербайджан, Сербия и Северная Ирландия. Последние уже успели проиграть «красным львам» (0:1), тогда как мы получили немало тревожных сигналов от поражения Германии в товарищеском матче (0:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Северная Ирландия U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.