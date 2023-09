Виктор ЛИНДЕЛЕФ: «Санчо? СМИ могут написать много чего»

Защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линдельоф прокомментировал конфликт между Джейдоном Санчо и Эриком тен Хагом, а также рассказал о своей любви к клубу:

Напомним, ранее Джейдон Санчо заявил, что ему надоело быть козлом отпущения в клубе. Это была его реакция на слова Тен Хага о том, что англичанин плохо тренируется.

Victor Lindelof: “I love Manchester Utd and I still have a contract. So I can say that my exit this summer wasn't close at all”. 🔴🇸🇪 #MUFC



“Sancho? Many things are written about United and it will always be like that. We are a united group. I don't think about it”. pic.twitter.com/ItTAsu4Lvu