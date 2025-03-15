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  4. Судаков рассказал, как Мудрик переживает допинговый скандал
Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 21:09 |
1575
9

Судаков рассказал, как Мудрик переживает допинговый скандал

Украинский вингер начал играть в падель

15 марта 2025, 21:09 |
1575
9
Судаков рассказал, как Мудрик переживает допинговый скандал
УАФ. Георгий Судаков и Михаил Мудрик

Хавбек донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Георгий Судаков рассказал о новом увлечении Михаила Мудрика, который сейчас отстранен из-за допингового скандала.

«Мы с Мудриком сейчас постоянно на связи. Как он там? Трудно сказать... Михаилу сейчас сложно, однако он уже психологически успокоился, тренируется индивидуально. Также начал играть в падель», – рассказал Судаков.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

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падель Георгий Судаков Михаил Мудрик дисквалификация Челси сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ВЗбирна
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Boodya
"В ніч з 16 на 17 грудня 2024 року стало відомо, що український вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг."
Сьогодні вже 15-те Березня 2025-го року, де проба Б?
Все це психологічне заспокоєння круто і падель в якомусь роді красиво, але де проба Б?
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
avk2307
Жоріку потрібно про Політику ще трохи розказати. Він я бачу весь час каже як політики: "важко сказати"
Але його публікують, хоть він нічого і не сказав.
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+1
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Boodya
Є 2 варіанти:
1. Хтось когось не хоче бачити в футболі
2. Мудрик не такий вже і "не винен", як нам хочуть це показати
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+1
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