Судаков рассказал, как Мудрик переживает допинговый скандал
Украинский вингер начал играть в падель
Хавбек донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Георгий Судаков рассказал о новом увлечении Михаила Мудрика, который сейчас отстранен из-за допингового скандала.
«Мы с Мудриком сейчас постоянно на связи. Как он там? Трудно сказать... Михаилу сейчас сложно, однако он уже психологически успокоился, тренируется индивидуально. Также начал играть в падель», – рассказал Судаков.
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.
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Сьогодні вже 15-те Березня 2025-го року, де проба Б?
Все це психологічне заспокоєння круто і падель в якомусь роді красиво, але де проба Б?
Але його публікують, хоть він нічого і не сказав.
1. Хтось когось не хоче бачити в футболі
2. Мудрик не такий вже і "не винен", як нам хочуть це показати