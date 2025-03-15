Судаков рассказал, как Мудрик переживает допинговый скандал

Хавбек донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Георгий Судаков рассказал о новом увлечении Михаила Мудрика, который сейчас отстранен из-за допингового скандала.

«Мы с Мудриком сейчас постоянно на связи. Как он там? Трудно сказать... Михаилу сейчас сложно, однако он уже психологически успокоился, тренируется индивидуально. Также начал играть в падель», – рассказал Судаков.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.