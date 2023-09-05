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  4. Ансу ФАТИ: «Де Дзерби является ключевым фактором моего перехода в Брайтон»
Англия
05 сентября 2023, 15:44 | Обновлено 05 сентября 2023, 15:45
764
1

Ансу ФАТИ: «Де Дзерби является ключевым фактором моего перехода в Брайтон»

Испанский нападающий рассказал, почему выбрал «Брайтон»

05 сентября 2023, 15:44 | Обновлено 05 сентября 2023, 15:45
764
1
Ансу ФАТИ: «Де Дзерби является ключевым фактором моего перехода в Брайтон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Новичок английского «Брайтона» Ансу Фати дал комментарий, в котором рассказал, почему из всех вариантов продолжения карьеры он выбрал именно «Брайтон»:

«Я разговаривал с Де Дзерби – он сказал, что полностью уверен в моих способностях и поделился своими мыслями обо мне. Это было самым важным для меня. Он – главный человек, который убедил меня прийти сюда. Роберто рассказал, каким игроком он меня видит и в чем я могу прибавлять».

Напомним, Роберто Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года и в первом сезоне занял с «чайками» рекордное для клуба 6-е место в АПЛ.

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Ансу Фати Роберто Де Дзерби Брайтон Английская Премьер-лига Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Octopus
А называли новым Месси, но форс-мажор в виде череды тяжелых травм и вот тебя уже поучает тренер средней руки.
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