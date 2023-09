Ансу ФАТИ: «Де Дзерби является ключевым фактором моего перехода в Брайтон»

Новичок английского «Брайтона» Ансу Фати дал комментарий, в котором рассказал, почему из всех вариантов продолжения карьеры он выбрал именно «Брайтон»:

«Я разговаривал с Де Дзерби – он сказал, что полностью уверен в моих способностях и поделился своими мыслями обо мне. Это было самым важным для меня. Он – главный человек, который убедил меня прийти сюда. Роберто рассказал, каким игроком он меня видит и в чем я могу прибавлять».

Напомним, Роберто Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года и в первом сезоне занял с «чайками» рекордное для клуба 6-е место в АПЛ.

Ansu Fati: “I spoke to De Zerbi — he said he has full confidence in me and told me what he thought about me. That was key factor”. 🔵🇪🇸 #BHAFC



“He was main person who convinced me to come here with what he said, how he sees me as a player, and what I can improve”. pic.twitter.com/YI3ODtn0ws