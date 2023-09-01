Англия01 сентября 2023, 15:28 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отправила Ансу Фати в Брайтон
Шанс для молодого игрока показать себя в АПЛ
01 сентября 2023, 15:28 |
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«Барселона» объявила о том, что вингер Ансу Фати продолжит карьеру в составе команды АПЛ «Брайтон». Игрок перебрался в новый луб на правах годичной аренды.
Ранее 20-летний футболист жаловался на то, что не имеет постоянной игровой практики в каталонской команде.
В минувшем сезоне Фати забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.
We are pleased to confirm the signing of @ANSUFATI on a season-long loan from @FCBarcelona! 🤝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 1, 2023
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