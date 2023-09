ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отправила Ансу Фати в Брайтон

«Барселона» объявила о том, что вингер Ансу Фати продолжит карьеру в составе команды АПЛ «Брайтон». Игрок перебрался в новый луб на правах годичной аренды.

Ранее 20-летний футболист жаловался на то, что не имеет постоянной игровой практики в каталонской команде.

В минувшем сезоне Фати забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

We are pleased to confirm the signing of @ANSUFATI on a season-long loan from @FCBarcelona! 🤝