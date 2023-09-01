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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отправила Ансу Фати в Брайтон
Англия
01 сентября 2023, 15:28 |
1159
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отправила Ансу Фати в Брайтон

Шанс для молодого игрока показать себя в АПЛ

01 сентября 2023, 15:28 |
1159
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отправила Ансу Фати в Брайтон
Брайтон

«Барселона» объявила о том, что вингер Ансу Фати продолжит карьеру в составе команды АПЛ «Брайтон». Игрок перебрался в новый луб на правах годичной аренды.

Ранее 20-летний футболист жаловался на то, что не имеет постоянной игровой практики в каталонской команде.

В минувшем сезоне Фати забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Барселона Брайтон Ансу Фати трансферы АПЛ трансферы
Источник ФК Брайтон
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