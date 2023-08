Конкурент Трубина согласовал контракт с Ноттингем Форест

Вратарь португальской «Бенфики» Одиссеас Влаходимос близок к переходу в английский «Ноттингем Форест», сообщает Фабрицио Романо.

29-летний грек согласовал с «Ноттингем Форест» личный контракт. Сейчас клубы ведут переговоры для согласования деталей трансфера Влаходимоса.

В нынешнем сезоне в составе «Бенфики» Одиссеас Влаходимос сыграл один матч, в котором пропустил три гола. В прошлом сезоне он пропустил 36 голов в 56 матчах, их которых в 24 не пропускал.

Understand Odisseas Vlachodimos has agreed personal terms with Nottingham Forest 🚨🔴🌳 #NFFC



Negotiations ongoing with Benfica to reach an agreement between clubs. pic.twitter.com/4gnro1YA06