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Англия
31 августа 2023, 13:20 | Обновлено 31 августа 2023, 13:21
924
0

Конкурент Трубина согласовал контракт с Ноттингем Форест

Одиссеас Влаходимос близок к переезду в Англию

31 августа 2023, 13:20 | Обновлено 31 августа 2023, 13:21
924
0
Конкурент Трубина согласовал контракт с Ноттингем Форест
Twitter (Фабрицио Романо). Одиссеас Влаходимос

Вратарь португальской «Бенфики» Одиссеас Влаходимос близок к переходу в английский «Ноттингем Форест», сообщает Фабрицио Романо.

29-летний грек согласовал с «Ноттингем Форест» личный контракт. Сейчас клубы ведут переговоры для согласования деталей трансфера Влаходимоса.

В нынешнем сезоне в составе «Бенфики» Одиссеас Влаходимос сыграл один матч, в котором пропустил три гола. В прошлом сезоне он пропустил 36 голов в 56 матчах, их которых в 24 не пропускал.

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Ноттингем Форест трансферы Бенфика чемпионат Португалии по футболу трансферы АПЛ Анатолий Трубин Одиссеас Влаходимос Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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